Трамп и Путин договорились о недопущении раздела Сирии – Госдеп

Вашингтон, 12 ноября. Российский президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп подтвердили, что не допустят раздела Сирии на части или сферы влияния. Об этом сообщает высокопоставленный представитель госдепа США.

«Как говорится в заявлении, и США, и Россия твердо привержены территориальной целостности Сирии, этот принцип президенты подтвердили в совместном заявлении. Например, зоны деэскалации и механизмы по избежанию конфликта рассчитаны на то, чтобы сократить насилие и создать условия для того, чтобы сирийцы могли вернуться в свои дома и чтобы укрепился политический процесс. Они не ставят целью разделение Сирии на части или сферы влияния», – приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что президенты США и России в эту субботу подготовили совместное заявление по Сирии на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Документ был курирован министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также его американским коллегой Рексом Тиллерсоном.