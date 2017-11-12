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Новости Сирии
Госдеп настаивает на проведении переговоров по Сирии исключительно в Женеве
Политика
Трамп и Путин договорились о недопущении раздела Сирии – Госдеп
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    Трамп и Путин договорились о недопущении раздела Сирии – Госдеп

    1:02  12 Ноября 2017  /обновлено: 1:06  12 Ноября 2017
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    Трамп и Путин договорились о недопущении раздела Сирии – Госдеп

    Вашингтон, 12 ноября. Российский президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп подтвердили, что не допустят раздела Сирии на части или сферы влияния. Об этом сообщает высокопоставленный представитель госдепа США.

    «Как говорится в заявлении, и США, и Россия твердо привержены территориальной целостности Сирии, этот принцип президенты подтвердили в совместном заявлении. Например, зоны деэскалации и механизмы по избежанию конфликта рассчитаны на то, чтобы сократить насилие и создать условия для того, чтобы сирийцы могли вернуться в свои дома и чтобы укрепился политический процесс. Они не ставят целью разделение Сирии на части или сферы влияния», – приводит его слова РИА Новости.

    Напомним, что президенты США и России в эту субботу подготовили совместное заявление по Сирии на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Документ был курирован министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также его американским коллегой Рексом Тиллерсоном.

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #сирия #трамп #госдеп #раздел
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