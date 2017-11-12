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Участники «Марша независимости» в Польше потребовали наказать бандеровцев
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    Участники «Марша независимости» в Польше потребовали наказать бандеровцев

    0:51  12 Ноября 2017
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    Участники «Марша независимости» в Польше потребовали наказать бандеровцев

    Варшава, 12 ноября. Участники масштабной демонстрации, проведенной в Польше в честь Дня независимости, несли лозунги, требующие привлечь к ответственности сторонников Степана Бендеры. Об этом сообщает ряд польских СМИ.

    Участники шествия несли зажженные файеры, а также выкрикивали патриотические лозунги. Мероприятие в этом году прошло под девизом «Мы хотим бога».

    На транспарантах, которые несли демонстранты, были упоминания и об Украине. Участники марша требовали наказать сторонников Бандеры, а также потребовать от Украины признать правду, касающуюся преступлений против польского народа.

    Напомним, что в эту субботу в Польше отметили 99 День Независимости. Как пишет RT, в мероприятии приняли участие более 60 тысяч человек.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #польша #варшава #марш независимости #бандоровцы
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