Forbes назвал десять самых популярных автомобилей в России

Москва, 12 ноября. Издание Forbes составило рейтинг наиболее популярных у россиян автомобилей. Первое место занял корейский автомобиль KIA Rio.

На вершине рейтинга оказался корейский бренд KIA Rio. Второе место досталось российской Lada Granta. Третье место также получили отечественная модель – Lada Vesta X-Style.

Четвертое и пятое места достались корейским моделям Hyundai — Solaris и Creta. Шестое место занял Volkswagen Polo, следующую позицию – Renault Duster.

На восьмом и девятом местах – Lada Xray и Lada Largus. Последнюю позицию в рейтинге занимает 10 Renault Logan.

Как отмечают эксперты, российский покупатель склонен покупать компактные малолитражки – это наиболее подходящий вариант для жителей больших городов. Также спросом пользуются кроссоверы, обеспечивающие максимальную проходимость на загородных трассах.