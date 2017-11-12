Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Госдеп настаивает на проведении переговоров по Сирии исключительно в Женеве
Россия
Forbes назвал десять самых популярных автомобилей в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Forbes назвал десять самых популярных автомобилей в России

    0:27  12 Ноября 2017
    50

    Forbes назвал десять самых популярных автомобилей в России

    Москва, 12 ноября. Издание Forbes составило рейтинг наиболее популярных у россиян автомобилей. Первое место занял корейский автомобиль KIA Rio.

    На вершине рейтинга оказался корейский бренд KIA Rio. Второе место досталось российской Lada Granta. Третье место также получили отечественная модель – Lada Vesta X-Style.

    Четвертое и пятое места достались корейским моделям Hyundai — Solaris и Creta. Шестое место занял  Volkswagen Polo, следующую позицию – Renault Duster.

    На восьмом и девятом местах – Lada Xray и Lada Largus. Последнюю позицию в рейтинге занимает 10 Renault Logan.

    Как отмечают эксперты, российский покупатель склонен покупать компактные малолитражки – это наиболее подходящий вариант для жителей больших городов. Также спросом пользуются кроссоверы, обеспечивающие максимальную проходимость на загородных трассах.

    Forbes назвал десять самых популярных автомобилей в России

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #автомобили #forbes #рейтинг
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Трамп и Путин договорились о недопущении раздела Сирии – Госдеп

        Трамп и Путин договорились о недопущении раздела Сирии – Госдеп

        1:02   12 Ноября 2017
        33
        Песков рассказал о «множественных контактах» Путина и Трампа на саммите АТЭС

        Песков рассказал о «множественных контактах» Путина и Трампа на саммите АТЭС

        18:29   11 Ноября 2017
        34
        В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

        В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

        15:53   11 Ноября 2017
        49
        Путин ответил на вопрос о своем выдвижении на новый президентский срок

        Путин ответил на вопрос о своем выдвижении на новый президентский срок

        13:47   11 Ноября 2017
        34