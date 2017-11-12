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Соседи рассказали о последних днях жизни Бориса Ноткина
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    Соседи рассказали о последних днях жизни Бориса Ноткина

    0:14  12 Ноября 2017
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    Соседи рассказали о последних днях жизни Бориса Ноткина

    Москва, 12 ноября. Соседи известного телеведущего Бориса Ноткина рассказали о его последних днях. По их словам, журналист выглядел сильно сдавшим.

    «Мы знали, что он на лечении находится. Жизнерадостный, но в последнее время раздражался. Было видно, что он угасает», – рассказала его соседка.

    По ее словам, она разговаривала с журналистом не более семи дней назад.

    Соседи отметили, что не верят в сообщения о возможном самоубийстве Ноткина – он выглядел не вполне здоровым, но жизнерадостным и по-прежнему добродушным.

    Напомним, что тело телеведущего Бориса Ноткина было найдено в эту субботу на дачном участке, расположенном в Одинцовском районе Московской области.

    Автор: Антон Зарубин
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    #москва #ноткин #соседи
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