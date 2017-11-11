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Политика
Пушков посоветовал США забыть про их идею размещения миротворцев в Донбассе
Политика
Пушков посоветовал США забыть про их идею размещения миротворцев в Донбассе
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    Пушков посоветовал США забыть про их идею размещения миротворцев в Донбассе

    23:51  11 Ноября 2017
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    Пушков посоветовал США забыть про их идею размещения миротворцев в Донбассе

    Москва, 11 ноября. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщения ряда СМИ предложенном США плане по отправке 20 тысячного миротворческого контингента в Донбасс.

    Пушков указал, что данная инициатива является совершенно не реализуемой.

    Также российский сенатор напомнил, что размещение миротворческого контингента в Донбассе будет рассматриваться на заседании СБ ООН, постоянным членом которого является и Россия, пишет RT.

    Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о плане властей США разместить группировку из 20 тысяч миротворцев на востоке Украины.  

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #донбасс #украина #оон #пушков #миротворцы
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