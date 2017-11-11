Пушков посоветовал США забыть про их идею размещения миротворцев в Донбассе
Москва, 11 ноября. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщения ряда СМИ предложенном США плане по отправке 20 тысячного миротворческого контингента в Донбасс.
Пушков указал, что данная инициатива является совершенно не реализуемой.
США хотят отправить 20 тыс.солдат в Донбасс. Да они бредят! Это не оккупационная армия,к-ая вернет Киеву Донбасс пр.его воли. Пусть забудут.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 11, 2017
Также российский сенатор напомнил, что размещение миротворческого контингента в Донбассе будет рассматриваться на заседании СБ ООН, постоянным членом которого является и Россия, пишет RT.
Отправку любого контингента по линии ООН санкционирует Совбез, т.е. и Россия. США пытаются придать миссии ООН функции войск НАТО. Не выйдет.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 11, 2017
Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о плане властей США разместить группировку из 20 тысяч миротворцев на востоке Украины.