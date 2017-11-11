«Ископаемую» акулу поймали на юге Португалии
Лиссабон, 11 ноября. Рыбаки на юге Португалии сумели поймать необычную акулу. Поразившись ее внешнему виду, они отнесли находку биологам на экспертизу.
Как сообщается, рыбы круглая голова и не менее 300 тонких и острых зубов, характерных для глубоководного обитателя. Длина акулы – примерно 1,5 метра.
Биологи установили, что данная рыба является плащеносной акулой – видом, который ранее считался вымершим более 80 миллионов лет назад. Находку уже назвали «живой окаменелостью», пишет газета «Известия».
Frilled shark is a prehistoric animal. It moves like a snake. #interestingfacts pic.twitter.com/HYw2TnIf02— Five Oceans (@allfiveoceans) October 21, 2017
Ранее данная акула широко распространена, сейчас ее ареал точно неизвестен. По мнению океанологов, теоретически их еще можно поймать у берегов Австралии, Новой Зеландии, Японии, а также в некоторых регионах Атлантического океана.