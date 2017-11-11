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Политика
Пушков посоветовал США забыть про их идею размещения миротворцев в Донбассе
Украина
Турчинов обвинил Россию в «перекрашивании» своих войск
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    Турчинов обвинил Россию в «перекрашивании» своих войск

    23:23  11 Ноября 2017
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    Турчинов обвинил Россию в «перекрашивании» своих войск

    Киев, 11 ноября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Россия стягивает к границам Украины свои войска, которые она планирует «перекрасить» под миротворцев ООН.

    «Все попытки России «перекрасить» свои силы, которые она уже начала стягивать до границ Украины, под миротворческие будут напрасными», – приводит слова Турчинов RT.

    Сам Турчинов не объяснил, что именно он имел в виду. Также он отказался привести доказательства наличия у России подобных намерений.   

    Секретарь СНБО выразил уверенность, что готовящийся к принятию на Украине закон «о реинтеграции Донбасса» сможет помешать «планам» России.

    Напомним, что президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину. Российский президент подчеркнул, что миротворцы должны быть размещены только на линии разграничении для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #украина #оон #турчинов #армия
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