Морская пехота Сирии готова начать наступление в направлении Идлиба

Дамаск, 11 ноября. Сирийская морская пехота готова начать долгожданное наступление в сторону провинции Идлиб. До этого САА потратила несколько месяцев на подготовку, находясь на позициях возле Латакии. Об этом пишет издание «Аль-Масдар».

При поддержке частей спецназа «Силы Тигра», а также Республиканской гвардии, сирийские морпехи готовы наступать из северо-восточной Хамы, наступая в сторону базы ВВС «Абу Духур». При наступлении САА будут получать поддержку от ВКС России.

База ВВС «Абу Духур» была захвачен боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) в сентябре 2015 года после трехлетней осады. Овладев военной базы, боевики «ан-Нусры» превратили военный объект в одну из крупнейших баз на севере Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.