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Морская пехота Сирии готова начать наступление в направлении Идлиба
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    Морская пехота Сирии готова начать наступление в направлении Идлиба

    23:02  11 Ноября 2017  /обновлено: 23:06  11 Ноября 2017
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    Морская пехота Сирии готова начать наступление в направлении Идлиба

    Дамаск, 11 ноября.  Сирийская морская пехота готова начать долгожданное наступление в сторону провинции Идлиб. До этого САА потратила несколько месяцев на подготовку, находясь на позициях возле Латакии. Об этом пишет издание «Аль-Масдар».

    При поддержке частей спецназа «Силы Тигра», а также Республиканской гвардии, сирийские морпехи готовы наступать из северо-восточной Хамы, наступая в сторону базы ВВС «Абу Духур». При наступлении САА будут получать поддержку от ВКС России.

    База ВВС «Абу Духур» была захвачен боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) в сентябре 2015 года после трехлетней осады.  Овладев военной базы, боевики «ан-Нусры» превратили военный объект в одну из крупнейших баз на севере Сирии.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #хама #саа #идлиб #джебхат-ан-нусра
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