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Политика
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Политика
Трамп после саммита АТЭС заявил о хороших отношениях с Путиным
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    Трамп после саммита АТЭС заявил о хороших отношениях с Путиным

    0:00  12 Ноября 2017
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    Трамп после саммита АТЭС заявил о хороших отношениях с Путиным

    Вашингтон, 11 ноября. Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что него складываются очень хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое заявление президент США сделал после саммита АТЭС.

    «Похоже, что у нас большая симпатия друг к другу, у нас хорошие отношения, учитывая то, что мы мало знаем друг друга. Думаю, это очень хорошие отношения», — приводит слова Трампа газета «Известия».

    Трамп подчеркнул, что он и Путин хорошо поладили во время встречи и смогли «очень быстро» согласовать совместное заявление».

    Напомним, что на саммите АТЭС, состоявшемся во Вьетнаме, прошли несколько коротких встреч Путина и Трампа. Оба лидера согласовали совместное заявление по Сирии. Сам Путин назвал Трампа приятным в общении человеком, отметив, что в отношениях России и США наблюдается кризис.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #трамп #отношения #саммит
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