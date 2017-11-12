Трамп после саммита АТЭС заявил о хороших отношениях с Путиным

Вашингтон, 11 ноября. Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что него складываются очень хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое заявление президент США сделал после саммита АТЭС.

«Похоже, что у нас большая симпатия друг к другу, у нас хорошие отношения, учитывая то, что мы мало знаем друг друга. Думаю, это очень хорошие отношения», — приводит слова Трампа газета «Известия».

Трамп подчеркнул, что он и Путин хорошо поладили во время встречи и смогли «очень быстро» согласовать совместное заявление».

Напомним, что на саммите АТЭС, состоявшемся во Вьетнаме, прошли несколько коротких встреч Путина и Трампа. Оба лидера согласовали совместное заявление по Сирии. Сам Путин назвал Трампа приятным в общении человеком, отметив, что в отношениях России и США наблюдается кризис.