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Общество
Россияне обсуждают освистанную на митинге в Санкт-Петербурге Собчак
Общество
Россияне обсуждают освистанную на митинге в Санкт-Петербурге Собчак
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    Россияне обсуждают освистанную на митинге в Санкт-Петербурге Собчак

    22:31  11 Ноября 2017
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    Россияне обсуждают освистанную на митинге в Санкт-Петербурге Собчак

    Санкт-Петербург, 11 ноября. Пользователи соцсетей активно обсуждают инцидент с кандидатом в президенты-2018 Ксенией Собчак, которую освистали на митинге у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге.

    Выступление Собчак было сорвано, после того, как митингующие начали кричать «позор» и «уходи», а также громко свистеть. Позже Собчак заявила, что не будет обращать внимание на провокации.

    Пользователи соцсетей уже обсуждают произошедшее.

    Одни предположили, что скоро митингующие будут выражать свое несогласие с позицией Собчак более решительно.

    Другие предположили, что за инцидентом на митинге стоят сторонники видеоблогера Алексея Навального.

    Некоторые поразились, что Собчак всерьез рассчитывает на массовую поддержку на выборах.

    Также была названа наиболее вероятная причина неудачи Собчак – она просто недостаточно хорошо подготовилась.

    Напомним, что в 14:00 в эту субботу у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге прошел митинг об образовании, на котором собрались сторонники реформ в этой сфере.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #петербург #собчак #митинг #соцсети #образование
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