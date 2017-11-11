Россияне обсуждают освистанную на митинге в Санкт-Петербурге Собчак

Санкт-Петербург, 11 ноября. Пользователи соцсетей активно обсуждают инцидент с кандидатом в президенты-2018 Ксенией Собчак, которую освистали на митинге у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге.

Выступление Собчак было сорвано, после того, как митингующие начали кричать «позор» и «уходи», а также громко свистеть. Позже Собчак заявила, что не будет обращать внимание на провокации.

Пользователи соцсетей уже обсуждают произошедшее.

Одни предположили, что скоро митингующие будут выражать свое несогласие с позицией Собчак более решительно.

скоро не только свистеть будут... :) — Ian Borkowski (@Dr_Borkowsky) November 11, 2017

Другие предположили, что за инцидентом на митинге стоят сторонники видеоблогера Алексея Навального.

Навальный оплачивает освистывание Ксении Собчак. Это длится уже не первый год. — Александр Юдин (@cartorius) November 11, 2017

Некоторые поразились, что Собчак всерьез рассчитывает на массовую поддержку на выборах.

Она что реально думает, что за нее кто то проголосует?! ???? — Edgar Jacob ???? (@d00m777) November 11, 2017

Также была названа наиболее вероятная причина неудачи Собчак – она просто недостаточно хорошо подготовилась.

Нужно было с бгоневичка выступать. — Umberto Educatti (@Bert4sharr) November 11, 2017

Напомним, что в 14:00 в эту субботу у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге прошел митинг об образовании, на котором собрались сторонники реформ в этой сфере.