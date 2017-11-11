Российские саперы за сутки уничтожили более 400 взрывоопасных предметов в Дейр эз-Зоре

Хмеймим, 11 ноября. Российские специалисты Международного противоминного центра ВС РФ за сутки обезвредили и уничтожили более 400 взрывоопасных предметов в сирийском Дейр эз-Зоре. Об этом сообщил начальник Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

По его словам, за минувшие сутки российские специалисты совместно с сирийскими саперами проверили 21 гектар территории на юго-востоке Дейр эз-Зора. Специалисты обнаружили и обезвредили 405 взрывоопасных предметов.

Кураленко также добавил, что благодаря совместной работе офицеров Центра и представителей правительства Сирии в свои дома продолжают возвращаться мирные жители. По его словам, за минувшие сутки в свои дома вернулись 27 жителей провинции Алеппо, 14 жителей провинции Хама, а также 21 человек в провинции Хомс. Всем возвратившимся оказывается всесторонняя помощь.