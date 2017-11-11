Сирия продолжает восстанавливать транспортную инфраструктуру – Минобороны РФ

Москва, 11 ноября. Руководство Сирии продолжает предпринимать усилия по восстановлению транспортной инфраструктуры и уже начало серию грузоперевозок. Об этом сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал Сергей Кураленко.

«За время боевых действий террористические группировки нанесли огромный материальный урон коммуникациям и объектам транспортной системы Сирии, вывели из строя мосты и железные дороги. Усилиями департамента железных дорог Сирии при помощи России восстановлена значительная часть железнодорожного пути и начаты грузовые перевозки между морскими портами Сирии и фосфатными шахтами «Хнейфис», – сообщил Кураленко.

Также генерал напомнил, что в Сирии продолжается совместная работа Центра по примирению враждующих сторон и Комитетов национального примирения зон деэскалации. Так, благодаря усилиям специалистов Центра, были заключены соглашения о перемирии с еще одним населенным пунктов провинции Хомс. Более 2,5 тысяч жителей вернулись к мирной жизни.