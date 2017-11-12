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Сирия новости 12 ноября 07.00: боевики объединяются для захвата Дамаска, отряды ИГ бегут из Абу Кемаля в Ирак
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    Сирия новости 12 ноября 07.00: боевики объединяются для захвата Дамаска, отряды ИГ бегут из Абу Кемаля в Ирак

    7:00  12 Ноября 2017
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    Дамаск

    Сирия, 12 ноября. Антиправительственные группировки планируют объединиться, чтобы ударить по позициям САА на востоке Дамаска единым фронтом. Главари ИГ1 перебрасывают отряды из района Абу Кемаля в Ирак. Боевики «Тахрир аш-Шам» намерены провести массированные контратаки опорных пунктов армии САР в провинциях Хама и Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: с помощью ВКС РФ отбили у террористов часть позиций на севере Хамы; находятся под угрозой новых атак и обстрелов боевиков в городе Даръа и к северу от него.

    «Исламское государство» (ИГИЛ1): пытается вывести боеспособные отряды из Абу Кемаля в Ирак через КПП «Вади Ас-Сабха»; сформировало единый центр управления отрядами боевиков с целью сдержать наступления САА и курдов на юге Дейр эз-Зора.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»): обстреляла западные окраины Алеппо; вместе с другими группировка планирует захватить опорные пункты САА на восточной окраине Дамаска; ведет бои с ИГ на юго-западе провинции Даръа.

    Сирийская свободная армия** (ССА): планирует поддержать террористов «Тахрир аш-Шам» в ходе серии нападений на позиции армии САР к северу от Хамы.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Главари отдельных антиправительственных вооруженных формирований, базирующихся в Восточной Гуте в окрестностях Дамаска, ведут переговоры о возможности начать совместную операцию против Сирийской арабской армии (САА) в районах Джобар и Айн Тарма, передает на своей странице в Twitter (@markito1771) военный источник. Таким образом, возрастает вероятность провокационных обстрелов боевиков со стороны оккупированных населенных пунктов Ан-Нашабия, Хош Ад-Давахира и Ар-Рейхан.

    Восточная Гута входит в одну из зон деэскалации, однако в этом районе еще с самого начала конфликта действуют радикальные исламистские формирования, продолжающие оказывать упорное сопротивление, в частности «Файлак Ар-Рахман» и «Джебхат Фатх аш-Шам».

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Обстановка в западных окрестностях Алеппо по-прежнему имеет тенденцию к обострению. По информации местного портала Aleppo Media Center, боевики террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают прощупывать оборону правительственных войск на наличие слабых мест посредством ведения обстрелов. Исламисты вели минометный и пулеметный огонь по окраинам административного центра со стороны западных пригородов Рашидин и Харитан. Согласно данным Damascus Now, в результате ответных ударов САА были ликвидированы несколько объектов «Джебхат ан-Нусры».

    На линии соприкосновения между боевиками группировок «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки» также по-прежнему неспокойно. Как сообщают местные активисты, в ближайшее время в районе поселения Кафр Джум, также расположенного на западе региона ближе к границе с провинцией Идлиб, высока вероятность новых вооруженных столкновений.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Правительственные подразделения САА завершают зачистку районов города Абу Кемаль на юге провинции Дейр эз-Зор, до этого являвшегося последним крупным бастионом «Исламского государства»1. Главари ИГИЛ, как передает портал DeirEzzor24, пытаются вывести из этого района как можно больше боеспособных частей группировки. Соответственно, в настоящий момент идет отвод отрядов ИГ на левый берег Евфрата и затем — на территорию Ирака через пограничный переход «Вади Ас-Сабха». Тем не менее малочисленные группы боевиков продолжают ожесточенное сопротивление внутри отдельных кварталов Абу Кемаля, используя тактику огневых засад и задействуя смертников на «джихад-мобилях». При этом некоторые ключевые подступы к городу и дорожные развязки по-прежнему остаются плотно заминированными.

    В районе между Меядином и Абу Кемалем террористы все еще не оставляют попыток сорвать операции сирийской армии и ВКС РФ на правом берегу Евфрата и подконтрольных США Демократических сил Сирии (SDF) **** — на левом. С этой целью главарями был сформирован единый центр управления. Информация об этом появилась на закрытых каналах террористической группировки в Telegram. Подконтрольный ИГ портал Al Amaq отмечает также, что боевики продолжают укреплять позиции и формировать новые отряды смертников на заминированных автомашинах с целью сдержать натиск правительственных сил САР и российской авиации с одной стороны и курдских сил — с другой.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Военный источник в Twitter (@IvanSidorenko1) передает, что террористы «Джебхат Фатх аш-Шам» и подконтрольных группировок продолжают наращивать боевую мощь вблизи линии разграничения с армией САР. В связи с продвижением САА и ВКС РФ в борьбе с «Тахрир аш-Шам» на севере Хамы, боевики в ближайшее время планируют провести отвлекающие обстрелы и атаки позиций сирийской армии в Даръа и к северу от административного центра. Предполагается, что боевики могут начать наступление со стороны города Ибта в направлении населенных пунктов Шейх Мискин и Ан-Намер с последующим выходом к столице провинции с северного направления.

    На юго-западе региона между тем продолжаются позиционные бои между боевиками «Тахрир аш-Шам» и группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», являющейся частью «Исламского государства». Наиболее ожесточенные столкновения, согласно сведениям новостного канала в сети Twitter (@NatDefFor), идут в районе между поселениями Тасиль и Нава.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    На севере региона недалеко от границы с провинцией Идлиб продолжается ожесточенное противостояние между правительственной армией САР и «Джебхат ан-Нусрой»1. Согласно информации AMN, в ходе последних боев сирийские военные благодаря поддержке ВКС РФ смогли отбить у исламистов несколько ключевых опорных пунктов. Террористы, однако, продолжают сопротивление, перебрасывая в регион все новые отряды и партии вооружения с целью замедлить продвижение САА.

    Более того, по данным Qalaat Al Mudiq, главари формирования планируют масштабное контрнаступление сразу по нескольким линиям: Хан Шейхун – Халфая – Хама и Кафр Набуда – Скальбия – Масьяф. При этом ожидается, что боевики одной из бригад Свободной сирийской армии (ССА) — «Джейш Аль-Изза» — будут оказывать поддержку «Нусре» в ходе планируемых контратак позиций САА близ городов Мхарде и Скальбия.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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