Сирия, 12 ноября. Продолжились междоусобные бои в рядах вооруженной оппозиции в Алеппо. Курды амнистируют боевиков ИГ1 в Ракке. ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли урон «Ан-Нусре»*** на юге провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии уничтожили технику и боевиков «Ан-Нусры» в южной части Алеппо; ударили по военным объектам ИГ к северу и к югу от Абу Кемаля в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостояли ИГ к северо-востоку от Хамы; атаковали опорные пункты боевиков в юго-западной части Дамаска; лишились танка на острове Кати к северу от Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»: утратило район города Рава Ар-Рамана на севере иракской провинции Аль-Анбар; потеряло 85 процентов территорий острова Кати в провинции Дейр-эз-Зор; лишилось трех командных пунктов в провинции Дияла в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): ликвидировала одного из лидеров «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и его пособников у города Хейт на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: утверждала, что смертник атаковал российский военный конвой в Латакии; обстреляла деревни САР севернее Хомса; отбила у «Нур Ад-Дин Аз-Зинки» деревню Ас-Саадия на западе Алеппо; подверглась артобстрелам САА к северу от Хамы; потеряла КПП в районе города Дарат Изза на западе Алеппо.

«Ахрар Аш-Шам»: выступит против «Ан-Нусры» на стороне «Нур Ад-Дин Аз-Зинки» в провинции Алеппо.

Курды: заявили о захвате населенного пункта Аль-Бусейра юго-восточнее Дейр-эз-Зора; амнистировали порядка 30 ИГИЛовцев в провинции Ракка.

Провинция Дамаск

В юго-западной части Дамаска недалеко от оазиса Западная Гута продолжились вооруженные столкновения между исламистами коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» и правительственными войсками. Согласно информации новостного портала 24 AE, в районе населенного пункта Бейт Джинн на протяжении всего дня работали авиация, а также артиллерия правительственной армии. Данных о нанесенном исламистам уроне не поступало.

Провинция Латакия

В первой половине дня радикалы группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 выступили с заявлением о том, что боевикам якобы удалось уничтожить конвой РФ неподалеку от военной авиабазы «Хмеймим». Кроме того, по сообщению информагентства Al Masdar News, исламисты выложили в сеть несколько фотографий со сфабрикованными «доказательствами». Минобороны России и сирийские СМИ опровергли сообщения о нападении боевиков.

Провинция Алеппо

На западе Алеппо не утихают вооруженные столкновения между боевиками ранее союзных формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зинки». Стало известно, что группировка «Ахрар Аш-Шам» также примет участие в столкновениях на стороне «Нур Ад-Дин Аз-Зинки». Об этом сообщал информационный портал Al Masdar News. Напомним, между «Ан-Нусрой» и «Ахрар Аш-Шам» уже долгое время нарастает напряженность, поскольку стороны не могут поделить зоны влияния в провинции Идлиб. Несмотря на то, что ранее коалицию покинули несколько группировок, исламисты преуспели в столкновениях с «Аз-Зинки» и захватили деревню Ас-Саадия. Однако во второй половине дня «Ан-Нусра» потеряла один из своих КПП близ города Дарат Изза.

Между тем в южной части провинции продолжают вести взаимные обстрелы исламисты «Джебхат Фатх Аш-Шам» и части Сирийской арабской армии (САА). После того как радикалы нанесли удары по мирным деревням, подконтрольным правительственным силам, войска Башара Асада открыли ответный огонь по укрепрайонам группировки. Позже к правительственным силам присоединились ВКС РФ и ВВС Сирии, в результате авиаударов которых был уничтожен автомобиль и несколько исламистов «Ан-Нусры». Кроме того, к вечеру стало известно, что около 70 радикалов добровольно перешли на сторону САА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне войска САР, поддерживаемые силами иракских ополченцев-шиитов и «Хезболлы», продолжили вести бои с оставшимися в городе Абу Кемаль террористами «Исламского государства»1. Союзная авиация ВКС России и ВВС САР активизировала боевые вылеты на окраинах соседних населенных пунктов. Саперы сирийской армии и российского Центра по примирению враждующих сторон тем временем разминировали территории, уже зачищенные от ИГИЛовцев ранее. Напомним, практически весь Абу Кемаль контролируют правительственные войска.

Севернее административного центра провинции на острове Кати боевики ИГ не прекратили обстреливать правительственные подразделения, несмотря на то, что САА приостановила наступление в данном районе и попыталась организовать переговоры. По информации военного источника в Twitter (AEJKhalil), под ударами ИГ был уничтожен танк армии САР. Во второй половине дня силы САР были вынуждены возобновить наступление. Как передавало информагентство Al Masdar News, в ходе столкновений ИГ потеряло 85 процентов острова.

Как утверждали курдские источники, Демократическая армия Сирии**** (SDF) далее продвинулась в центральной части провинции и захватила населенный пункт Аль-Бусейра. Однако подтверждения данная информация так и не получила. Курды и поддерживающие их США продолжают наносить удары по городу.

Провинция Даръа

К западу от административного центра провинции в течение всего дня разворачивались жестокие бои между радикалами террористической группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с ИГИЛ1, и исламистами Сирийской свободной армии (ССА). Как передавал новостной портал 24 AE, сперва отряды ССА провели артобстрел укреплений ИГИЛовцев близ деревни Тель Аштара, затем пошли в атаку в районе города Хейт. В ходе столкновений был уничтожен высокопоставленный главарь «Джейш Халид ибн Аль-Валид», а также несколько его соратников, сообщал Twitter-канал (sakrr121).

Провинция Ракка

В провинции Ракка получили амнистию 35 заключенных. Как передавало информационное агентство Smart News Agency, курды освободили тех, кто выступал на стороне «Исламского государства» во время битвы за столицу региона. Необходимо отметить, что амнистированные боевики обязались вступить в ряды Сирийской демократической армии**** (SDF). Таким образом, численность ИГИЛовцев в рядах курдских частей увеличилась. Напомним, многие активисты на местах утверждали, что стремительное продвижение курдов в Дейр-эз-Зоре стало возможным благодаря сотрудничеству между SDF и террористической группировкой.

Провинция Хама

В северной части Хамы Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила борьбу сразу на двух фронтах — с террористами «Исламского государства», бежавшими из района города Акербат в начале прошлого месяца, и с радикалами «Джебхат Ан-Нусры»1. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, в то время когда российская авиация проводила боевые вылеты в зонах дислокации исламистов «Хайят Тахрир аш-Шам», проправительственные отряды формирования «Щит Каламуна» противостояли ИГИЛовцам, под контролем которых все еще остаются три поселения северо-восточнее Хамы.

Мирные кварталы населенного пункта Мухарда вновь подверглись обстрелам «Джебхат Фатх Аш-Шам». Сведений об убитых и раненных пока не поступало.

Ирак

В утренние часы стало известно о том, что правительственная армия Ирака и ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби» начали штурм города Рава, расположенного на севере провинции Аль-Анбар. Под вечер один из районов Равы Ар-Рамана перешел под контроль иракских вооруженных сил. Сведений о потерях боевиков в живой силе или военной технике до сих пор не поступало.

Тем временем в провинции Дияла правительственные части объявили о начале операции по уничтожению «спящих ячеек» «Исламского государства». В результате обысков были ликвидированы как минимум три командных пункта террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)