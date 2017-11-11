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Политика
Трамп рассказал о правильной «химии» между ним и Путиным
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    Трамп рассказал о правильной «химии» между ним и Путиным

    21:53  11 Ноября 2017
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    Трамп рассказал о правильной «химии» между ним и Путиным

    Вашингтон, 11 ноября. Президент США Дональд Трамп объяснил причину плохих отношений своего предшественника Барака Обамы с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению главы Белого дома, между Обамой и Путиным не было правильной «химии».

    Трамп отметил, что ни Обама, ни бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон не смогли наладить хорошие отношения с Путиным. По мнению американского президента, им это «оказалось совсем не по зубам».  

    Глава Белого дома, после вылета из вьетнамского Дананга, выразил убежденность, что с ним у Путина сложатся прекрасные отношения.

    «Обама попытался и потерпел неудачу», — констатировал политик. «То, как они действовали, — это было так ужасно. Она (Хиллари Клинтон, прим. ФАН) сделала эту кнопку перезагрузки, это была шутка. Но она попробовала, и у нее не вышло», — заявил глава американской администрации, имея в виду эпизод, когда Клинтон подарила своему российскому коллеге Сергею Лаврову символическую кнопку «перезагрузки отношений».

    Трамп выразил убежденность в том, что ему удастся наладить отношения с Путиным, что хорошо отразится на благополучии обеих стран, пишет газета «Известия».

    «Обама пытался и потерпел неудачу. Не получилось, потому что не было «химии». У них (с Путиным, прим. ФАН) не было правильной «химии»,  – подвел итог Трамп.
     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #клинтон #трамп #отношения #химия
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