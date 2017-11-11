Трамп рассказал о правильной «химии» между ним и Путиным

Вашингтон, 11 ноября. Президент США Дональд Трамп объяснил причину плохих отношений своего предшественника Барака Обамы с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению главы Белого дома, между Обамой и Путиным не было правильной «химии».

Трамп отметил, что ни Обама, ни бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон не смогли наладить хорошие отношения с Путиным. По мнению американского президента, им это «оказалось совсем не по зубам».

Глава Белого дома, после вылета из вьетнамского Дананга, выразил убежденность, что с ним у Путина сложатся прекрасные отношения.

«Обама попытался и потерпел неудачу», — констатировал политик. «То, как они действовали, — это было так ужасно. Она (Хиллари Клинтон, прим. ФАН) сделала эту кнопку перезагрузки, это была шутка. Но она попробовала, и у нее не вышло», — заявил глава американской администрации, имея в виду эпизод, когда Клинтон подарила своему российскому коллеге Сергею Лаврову символическую кнопку «перезагрузки отношений».

Трамп выразил убежденность в том, что ему удастся наладить отношения с Путиным, что хорошо отразится на благополучии обеих стран, пишет газета «Известия».