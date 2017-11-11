Американские военные зафиксировали «телепортацию НЛО» в небе над Тихим океаном

Москва, 11 ноября. Военнослужащие ВМФ США зафиксировали НЛО в небе над Атлантическим океаном. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источник в министерстве обороны США.

По данным источника, американские военные зафиксировали неопознанный летающий объект в виде тарелки в небе над Атлантическим океаном. Тарелка появилась над акваторией Атлантического океана, после чего быстро исчезла.

Американские военные сообщили о данном явлении в службу NASA. С помощью спутника специалисты NASA обнаружили «тепловой след», который оставил НЛО. Проанализировав «след» НЛО специалисты пришли к выводу, что неопознанный летающий объект телепортировался в акваторию Тихого океана.