Сирия, 11 ноября. 70 исламистов перешли на сторону САА в провинции Алеппо. «Ан-Нусра»*** обстреляла мирные районы христианского города Мхарде на севере от Хамы. ИГ1 потеряло 85 процентов Хувейджат Кати в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: ударили по огневым позициям «Ан-Нусры» северо-восточнее Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с «Ан-Нусрой» недалеко от населенного пункта Аль-Бувейда в южной части Алеппо.

«Исламское государство»: утратило 85 процентов территорий острова Кати в провинции Дейр-эз-Зор; потеряло три командных пункта в провинции Дияла в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: уничтожила цистерны с топливом, сброшенные жителям городов Аль-Фуа и Кефрайя в Идлибе; обстреляла жилые районы города Мхарде на севере Хамы.

«Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зинки»: захватила КПП «Ан-Нусры» в районе города Дарат Изза на западе Алеппо.

Международная коалиция: проводит бомбардировки в городе Аль-Бусейра юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Военный источник в социальной сети Twitter (daraa_now) сообщает о том, что трасса Дамаск — Дейр-эз-Зор впервые за более чем три года открыта для пассажиров. Завтра в 9 утра из Дамаска отправятся первые регулярные пассажирские автобусы. По информации Telegram-канала, пока по шоссе ежедневно будут курсировать шесть автобусов. Напомним, Дейр-эз-Зор был освобожден от оккупации «Исламского государства»1 3 ноября. За месяц до этого правительственным войскам, поддерживаемым проасадовскими отрядами и российскими ВКС, удалось прорвать блокаду города. Благодаря этому, мирное население, которое порядка трех лет проживало на подконтрольных ИГИЛ1 территориях, наконец, постепенно возвращается к мирной жизни.

Провинция Алеппо

В западной части региона вновь отмечаются междоусобные бои в рядах вооруженной оппозиции. Как передает военный источник в сети Twitter (mofak_1994), в результате столкновений в районе населенного пункта Дарат Изза боевикам «Харакат Нур Эд-Дин Аз-Зинки» удалось захватить контрольно-пропускной пункт «Джебхат Ан-Нусры». Напомним, ранее «Аз-Зинки», в свою очередь, потеряла деревню Ас-Саадия. О потерях сторон не сообщается, однако поступила информация о пострадавших среди мирного населения, передает телеканал Halab Today TV.

На юге Алеппо не прекращаются перестрелки между правительственными войсками и боевиками «Джебхат Ан-Нусры». Информационное агентство SMART News Agency сообщает, что обе стороны наносят артиллерийские удары по огневым позициям друг друга в районе населенного пункта Аль-Бувейда.

Между тем порядка 70 боевиков вооруженной оппозиции пошли на урегулирование своего правового статуса с правительством Сирии в провинции Алеппо. Боевики сложили оружие и добровольно сдали позиции, передает новостной портал Damascus Now. Таким образом, все большее число оппозиционных формирований присоединяется к режиму перемирия.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно сведениям новостного агентства Al Masdar News, после того как боевики террористической группировки «Исламское государство» отказались идти на переговоры с командованием Сирийской арабской армии (САА), силы САР были вынуждены возобновить военные действия на острове Кати. Под прикрытием российских ВКС части САА освободили несколько районов на территории Хувейджат Кати, в ходе наступления создавая безопасные коридоры для вывода гражданских лиц. В результате столкновений под контролем ИГИЛовцев на данный момент остается менее 15 процентов территорий острова.

Тем временем военные источники AMN опровергают сообщения курдских СМИ о том, что город Аль-Бусейра был взят Демократическими силами Сирии**** (SDF). Бои за населенный пункт все еще продолжаются. Поддержку курдским войскам оказывают ВВС международной коалиции, проводящие бомбардировки в городе.

Провинция Идлиб

Боевики антиправительственного альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1, продолжают терроризировать население мирных шиитских населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрайя, несмотря на то, что на территории провинции действует одна из зон деэскалации. Военный источник в сети Telegram (daraa_now) сообщает, что исламисты открыли огонь из пулеметов по цистернам с топливом, которые были сброшены жителям осажденных городов. Таким образом, гражданские лица остались без энергоресурсов. Радикалы вооруженной оппозиции регулярно обстреливают города, находящиеся в блокаде с 2012 года. Исламисты намеренно поддерживают осаду города и тяжелые условия жизни там, чтобы шантажировать сирийское правительство в ходе переговоров, а также обменивать людей на пленных боевиков.

Провинция Хама

Боевики, отряды которых базируются на северных окраинах провинции Хама в очередной раз открыли огонь по жилым районам населенного пункта Мхарде, расположенного северо-западнее административного центра провинции. В ответ на это российские военные самолеты атаковали укрепленные районы исламистов на окраине деревни Джубб Ас-Суккар, также близ лагеря Абу Хайя к северо-востоку от Хамы, передает Twitter-канал (khaledal1997). Удары пришлись на огневые позиции «Джебхат Ан-Нусры». Более подробная информация в данный момент выясняется.

Ирак

Ранее сообщалось о том, что иракская армия при поддержке Сил народной мобилизации начала операцию по обнаружению и ликвидации подпольных групп «Исламского государства» в провинции Дияла. Стало известно, что в ходе обысков были уничтожены три командных пункта террористов ИГИЛ, передает агентство новостей Al Sumaria News. Сообщений о потерях террористической организации в живой силе пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)