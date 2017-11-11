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Общество
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Украина
Бортник предсказал ухудшение отношений между Украиной и ОБСЕ
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    Бортник предсказал ухудшение отношений между Украиной и ОБСЕ

    21:36  11 Ноября 2017
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    Бортник предсказал ухудшение отношений между Украиной и ОБСЕ

    Киев, 11 ноября. Киев недоволен формулировками, которые использует ОБСЕ для описания вооруженного конфликта в Донбассе и это может ухудшить отношения между Украиной и международной организацией. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    Бортник напомнил о резких высказываниях вице-спикера Верховной рады Ирина Геращенко в адрес ОБСЕ. Геращенко возмутилась, тем, что ОБСЕ называет происходящее в Донбассе «украинским конфликтом», вместо принятого на Украине термина «агрессия России».

    В ответ ОБСЕ порекомендовала Геращенко перед подобными заявлениями связываться со Специальной мониторинговой миссии.

    «Мне кажется ситуация вокруг ОБСЕ только начинает разворачиваться, но скорее всего пока что идет по венгерскому и польскому сценарию, а наши отношения с этой организацией могут ухудшиться», — предположил  Бортник.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #обсе #геращенко #бортник #смм
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