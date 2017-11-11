Бортник предсказал ухудшение отношений между Украиной и ОБСЕ

Киев, 11 ноября. Киев недоволен формулировками, которые использует ОБСЕ для описания вооруженного конфликта в Донбассе и это может ухудшить отношения между Украиной и международной организацией. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Бортник напомнил о резких высказываниях вице-спикера Верховной рады Ирина Геращенко в адрес ОБСЕ. Геращенко возмутилась, тем, что ОБСЕ называет происходящее в Донбассе «украинским конфликтом», вместо принятого на Украине термина «агрессия России».

В ответ ОБСЕ порекомендовала Геращенко перед подобными заявлениями связываться со Специальной мониторинговой миссии.