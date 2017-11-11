Бортник предсказал ухудшение отношений между Украиной и ОБСЕ
Киев, 11 ноября. Киев недоволен формулировками, которые использует ОБСЕ для описания вооруженного конфликта в Донбассе и это может ухудшить отношения между Украиной и международной организацией. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Бортник напомнил о резких высказываниях вице-спикера Верховной рады Ирина Геращенко в адрес ОБСЕ. Геращенко возмутилась, тем, что ОБСЕ называет происходящее в Донбассе «украинским конфликтом», вместо принятого на Украине термина «агрессия России».
В ответ ОБСЕ порекомендовала Геращенко перед подобными заявлениями связываться со Специальной мониторинговой миссии.
«Мне кажется ситуация вокруг ОБСЕ только начинает разворачиваться, но скорее всего пока что идет по венгерскому и польскому сценарию, а наши отношения с этой организацией могут ухудшиться», — предположил Бортник.