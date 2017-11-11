Порошенко признал отсутствие независимого суда на Украине

Киев, 11 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до сегодняшнего дня в стране не было по-настоящему независимого суда. Об этом Порошенко заявил на торжественной церемонии принятия присяги судьями Верховного суда Украины.

По его словам, впервые в истории Украины избрание кандидатов на должность судьи Верховного суда происходило без вмешательства политических партий и руководства государства. Кроме того, по мнению Порошенко, до настоящего момента на Украине не было независимого суда.

«Я могу подчеркнуть, что по-настоящему независимого суда, такого как сейчас создается, у нас не было еще никогда. Не появился он и после 1991 года. Менялись президенты, правительства, парламенты. Создавались юрисдикции, добавлялись инстанции, но судебная система не была по-настоящему независимой», — заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко заявил, что планирует внести на рассмотрение Рады проект закона о создании военного суда, а также ожидает от парламента предложений по созданию антикоррупционного суда.