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Общество
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Украина
Турчинов назвал поспешной идею разрыва дипотношений с РФ
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    Турчинов назвал поспешной идею разрыва дипотношений с РФ

    21:24  11 Ноября 2017
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    Турчинов назвал поспешной идею разрыва дипотношений с РФ

    Киев, 11 ноября. Властям Украины не стоит торопиться с разрывом дипломатических отношений с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Об этом Турчинов заявил, выступая перед журналистами.

    Ранее депутат Верховной Рады Иван Винник объявил о своих намерениях внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса формулировку, которая, как считает нардеп, обяжет Киев разорвать дипломатические отношения с Москвой.  В частности, в предложенном законопроекте Россия будет названа «агрессором».

    По мнению Турчинова, данные меры несколько поспешны. Секретарь СНБО полагает, что сначала власти Украины должны принять «закон о деоккупации».

    «Друзья, я сначала считаю, что нужно принять закон о деоккупации, где четко признается Россия как агрессор, и уже после этого нарабатывать механизмы, которые обеспечат нашу победу и освобождение страны, и исходить, в том числе, из интересов украинцев», – заявил Турчинов.  

     

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #украина #турчинов #рада #закон #разрыв дипотношений
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