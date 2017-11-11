Турчинов назвал поспешной идею разрыва дипотношений с РФ

Киев, 11 ноября. Властям Украины не стоит торопиться с разрывом дипломатических отношений с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Об этом Турчинов заявил, выступая перед журналистами.

Ранее депутат Верховной Рады Иван Винник объявил о своих намерениях внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса формулировку, которая, как считает нардеп, обяжет Киев разорвать дипломатические отношения с Москвой. В частности, в предложенном законопроекте Россия будет названа «агрессором».

По мнению Турчинова, данные меры несколько поспешны. Секретарь СНБО полагает, что сначала власти Украины должны принять «закон о деоккупации».