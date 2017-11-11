В Раде предложили ограничить полномочия президента Украины

Киев, 11 ноября. Партия «Народный фронт» предложила провести на Украине конституционную реформу, которая предполагает ограничение полномочий президента. Об этом сообщил депутат Верховной рады Антон Геращенко.



По его словам, президент Украины Петр Порошенко «постоянно вмешивается в работу исполнительной и законодательной ветвей власти», что создает существенные помехи «для экономического и политического развития страны».

Геращенко также добавил, что в настоящее время Порошенко самостоятельно назначает губернаторов, глав районных государственных администраций, а также принимает участие в формировании многих конституционных органов.

«Президент Украины, какая фамилия у него ни была бы, имеет очень много полномочий в сравнении с президентом, например, Польши или Германии», — сказал Геращенко в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, партия «Народный фронт» предлагает партнерам по коалиции и оппозиции сделать большую конституционную реформу, ограничив полномочия президента Украины.

Стоит отметить, что лидером партии «Народный фронт» является бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.