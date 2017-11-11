Стали известны подробности гибели Бориса Ноткина

Москва, 11 ноября. Телеведущий Борис Ноткин обнаружен мертвым в Одинцовском районе Московской области. Он был одним из руководителей телеканала «ТВ Центр» и автором программы «Приглашает Борис Ноткин».

Источник в правоохранительных органах подтвердил ФАН информацию о смерть телеведущего. По данным источника, на теле погибшего обнаружено огнестрельное ранение. Он также добавил, что Ноткин скончался до приезда медиков.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, по факту смерти телеведущего проводится доследственная проверка.

Как сообщают СМИ, недавно у телеведущего диагностировали онкологическое заболевание. Ноткин обратился к врачам, когда болезнь достигла четвертой стадии.