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Захарова: МИД РФ требует расследовать осквернение монумента «Алеша» в Болгарии
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    Захарова: МИД РФ требует расследовать осквернение монумента «Алеша» в Болгарии

    20:41  11 Ноября 2017
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    Захарова: МИД РФ требует расследовать осквернение монумента «Алеша» в Болгарии

    Москва, 11 ноября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила действия вандалов, осквернивших памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» в городе Пловдив.

    По ее словам, посольство России в Болгарии направило ноту с требованием провести тщательное расследование акта вандализма и привлечь виновных к ответственности.

    «Тогда, в 40-е, наши солдаты стояли за нас, будущие поколения. Сегодня мы отдаем им долги. Мне приходят сообщения от граждан Болгарии с извинениями за действия вандалов», — заявила Захарова.

    Ранее стало известно, что неизвестные осквернили памятник советскому воину-освободителю в болгарском городе Пловдив. Злоумышленники нанесли на монумент изображения свастики и антисемитские лозунги.

    Автор: Алексей Громов
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    #памятник #вандалы #захарова #болгария #мид рф #алеша
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