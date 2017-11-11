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Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в Подмосковье
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    Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в Подмосковье

    19:51  11 Ноября 2017  /обновлено: 20:07  11 Ноября 2017
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    Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в Подмосковье
    Москва, 11 ноября. Телеведущий Борис Ноткин обнаружен мертвым в Одинцовском районе Московской области. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

    По данным источника, тело Борис Ноткина было обнаружено в поселке Рождествено, которое находится в Одинцовском районе Московской области. Причиной смерти стало огнестрельное ранение. Смерть наступила до приезда медиков.

    «Скончался задолго до прибытия врачей», — сообщил источник.

    Борис Ноткин родился в августе 1942 года. Советский и российский телеведущий, член академии российского телевидения. Дважды номинирован на телевизионную премию ТЭФИ. 

    Автор: Алексей Громов
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    #подмосковье #мвд #ноткин
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