Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в Подмосковье



Москва, 11 ноября. Телеведущий Борис Ноткин обнаружен мертвым в Одинцовском районе Московской области. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, тело Борис Ноткина было обнаружено в поселке Рождествено, которое находится в Одинцовском районе Московской области. Причиной смерти стало огнестрельное ранение. Смерть наступила до приезда медиков.

«Скончался задолго до прибытия врачей», — сообщил источник.

Борис Ноткин родился в августе 1942 года. Советский и российский телеведущий, член академии российского телевидения. Дважды номинирован на телевизионную премию ТЭФИ.