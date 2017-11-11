Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в Подмосковье
Москва, 11 ноября. Телеведущий Борис Ноткин обнаружен мертвым в Одинцовском районе Московской области. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным источника, тело Борис Ноткина было обнаружено в поселке Рождествено, которое находится в Одинцовском районе Московской области. Причиной смерти стало огнестрельное ранение. Смерть наступила до приезда медиков.
«Скончался задолго до прибытия врачей», — сообщил источник.
Борис Ноткин родился в августе 1942 года. Советский и российский телеведущий, член академии российского телевидения. Дважды номинирован на телевизионную премию ТЭФИ.
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