Суд арестовал обвиняемого по делу об обрушении дома в Ижевске

Ижевск, 11 ноября. Октябрьский районный суд Ижевска арестовал на два месяца Александра Копытова, обвиняемого по делу о взрыве, который привел к частичному обрушению дома в Ижевске.

«Оставить Копытова под стражей на два месяца, до 10 января 2018 года», — огласил решение судья.

Копытову предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».При этом Копытов согласился решением суда о заключении под стражу и частично признал свою вину.

Напомним, обрушение жилого дома в Ижевске произошло 9 ноября. В результате происшествия погибли семь человек, в том числе двое детей. Всего из-под завалов извлекли девять человек, троим из них удалось выжить. Предварительной причиной трагедии называют взрыв газа.