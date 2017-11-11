Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Стали известны подробности гибели Бориса Ноткина
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу об обрушении дома в Ижевске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Суд арестовал обвиняемого по делу об обрушении дома в Ижевске

    19:43  11 Ноября 2017  /обновлено: 20:17  11 Ноября 2017
    31

    Суд арестовал обвиняемого по делу об обрушении дома в Ижевске

    Ижевск, 11 ноября. Октябрьский районный суд Ижевска арестовал на два месяца Александра Копытова, обвиняемого по делу о взрыве, который привел к частичному обрушению дома в Ижевске.

    «Оставить Копытова под стражей на два месяца, до 10 января 2018 года», — огласил решение судья.

    Копытову предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».При этом Копытов согласился решением суда о заключении под стражу и частично признал свою вину.

    Напомним, обрушение жилого дома в Ижевске произошло 9 ноября. В результате происшествия погибли семь человек, в том числе двое детей. Всего из-под завалов извлекли девять человек, троим из них удалось выжить. Предварительной причиной трагедии называют взрыв газа.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #ижевск #обрушение дома
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков рассказал о «множественных контактах» Путина и Трампа на саммите АТЭС

        Песков рассказал о «множественных контактах» Путина и Трампа на саммите АТЭС

        18:29   11 Ноября 2017
        34
        В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

        В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

        15:53   11 Ноября 2017
        49
        Путин ответил на вопрос о своем выдвижении на новый президентский срок

        Путин ответил на вопрос о своем выдвижении на новый президентский срок

        13:47   11 Ноября 2017
        34
        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        10:19   11 Ноября 2017
        60