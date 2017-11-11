Песков прокомментировал слова Путина о наказании за срыв встречи с Трампом

Дананг, 11 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал шутку Владимира Путина о наказании протокольной службы за несостоявшуюся полноформатную встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что полноформатная встреча с Трампом не состоялись из-за несовпадения графиков и «определенных формальностей протокола», с которыми командам, «к сожалению, справиться не удалось», отметив, что виновные «будут наказаны за это». При этом Путин добавил, что «ничего страшного» в том, что полноформатная встреча не состоялась, нет.

«Конечно, последует кара», — сказал Песков, комментируя слова Владимира Путина.

Ранее Песков заявил, что отсутствие полноформатной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа компенсировалось большим количеством контактов на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.