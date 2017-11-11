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Сирия — главная тема второй встречи Путина и Трампа: сближение позиций или пустая риторика США
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    Сирия — главная тема второй встречи Путина и Трампа: сближение позиций или пустая риторика США

    20:17  11 Ноября 2017
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    Встреча Путина и Трампа во Вьетнаме все же состоялась

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа во вьетнамском городе Дананг все-таки состоялась. Накануне пресс-секретарь главы Белого дома Сара Сандерс отвергла возможность встречи президентов из-за плотного графика американского лидера. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, впрочем, отметил, что российская сторона продолжает работу по организации переговоров, и они в том или ином виде, но состоятся. Так и вышло: Путин и Трамп провели небольшую беседу в кулуарах саммита АТЭС по пути на церемонию фотографирования.

    Главной темой беседы стал сирийский конфликт. Президенты России и Соединенных Штатов подтвердили решимость добить террористов «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) и договорились продолжать поддерживать связь по специальным военным каналам во избежание инцидентов с участием российских или американских сил.

    Кроме того, лидеры мировых держав сошлись на том, что военный путь не приведет к разрешению кризиса в САР, отметив важность миротворческих инициатив и развития процесса политического урегулирования. Так, Путин и Трамп подчеркнули успех процесса формирования районов деэскалации в Сирии, обсудив, в частности, работу первой юго-западной зоны, о создании которой главы РФ и США договорились во время первой встречи в Гамбурге в июле текущего года. Примечательно, что американский глава, как и российский лидер, выразил приверженность идее сохранения целостности и единства арабской республики.

    Франц Клинцевич

    Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета Совфеда по безопасности, комментируя итоги встречи президентов во Вьетнаме, подчеркнул, что Россия в очередной раз выразила готовность к выстраиванию нормальных взаимоотношений с Соединенными Штатами. Что касается Вашингтона, то тут встает вопрос, будет ли он соблюдать достигнутые договоренности. В этом и решило разобраться Федеральное агентство новостей (ФАН).

    Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин в беседе с корреспондентом ФАН выразил мнение, что слова Трампа, сказанные в ходе встречи с президентом РФ, не более чем простая формальность. На самом же деле американский лидер просто не имеет достаточных полномочий для того, что серьезно влиять не только на внешнюю, но даже и на внутреннюю политику США.

    «Трамп не то чтобы не захотел встретиться с Путиным, ему запретили это сделать. Те силы, которые на него влияют, столь могущественны, что он не может к ним не прислушиваться. То, что было на полях саммита во Вьетнаме, сложно назвать переговорами, это было пустейшей формальностью с американской стороны. То, что Трамп в очередной раз повторил о необходимости бороться с ИГИЛ1, мы и так каждый день слышим от представителей США. Об этом говорят CNN, об этом говорят в Вашингтоне, в конгрессе — везде. Но при этом, ровно в тот момент, когда об этом говорит или президент, или госсекретарь, или конгрессмен, параллельно идет поддержка боевиков американцами».

    ВС США в Сирии

    Шаги командования группировки ВС Соединенных Штатов в Сирии определяют военные структуры США, на которые американский лидер попросту не имеет влияния. Именно поэтому все его заявления по сирийской повестке (а также по многим другим темам) как в рамках данной встречи с Путиным, так и в целом не имеют никакой ценности, убежден собеседник ФАН.

    «Поэтому, что бы Трамп ни говорил, это ровным счетом ничего не значит. Он абсолютно ничтожен с точки зрения возможности влияния на ситуацию внутри страны и тем более во внешней политике. Никто его спрашивать не будет, потому что военная компонента США имеет лишь формальное отношение к нынешнему американскому президенту. Фактически же ею управляют совсем другие силы».

    Саммит АТЭС во Вьетнаме

    Таким образом, оценивать прошедшую встречу положительно или отрицательно — бессмысленно. Все как всегда: за внешней риторикой Штатов скрывается совершенно несоответствующая и даже противоречащая ей деятельность. Говорить же о сближении позиций РФ и США по Сирии не стоит тем более, подчеркнул Александр Жилин.

    «Соответственно, эти переговоры едва ли можно рассматривать как какой-то позитивный шаг в российско-американских отношениях. Все, что говорит Трамп, это то же самое, что говорит Жириновский, а то есть — полный ноль».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #владимир путин #дональд трамп #россия #дмитрий песков #сша #сирия #иг #игил #франц клинцевич #вьетнам #сара сандерс #саммит атэс #дананг
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