Россия представит проект легкого авианосца в дополнение к тяжелому «Шторму»

Москва, 11 ноября. Российские инженеры начали разработку легкого многофункционального авианосца водоизмещением 40 тысяч тонн, сообщил источник в Крыловском государственном научном центре.

В декабре текущего года общественности представят макет нового легкого авианосца, который считается дополнением к проекту тяжелого авианосца «Шторм». Известно, что первый в производстве будет в несколько раз дешевле тяжелого авианосца.

При водоизмещении в 40 тонн новый корабль сможет вместить до 50 единиц техники. Сейчас рассматривается возможность базирования самолетов Су-33 и МиГ-29К и вертолетов Ка-27. Новые авианосцы вероятно будут построены на заводе «Залив» в Керчи — предприятие имеет необходимое оборудование и опытных специалистов, пишет FlotProm.