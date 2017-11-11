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Россия представит проект легкого авианосца в дополнение к тяжелому «Шторму»
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    Россия представит проект легкого авианосца в дополнение к тяжелому «Шторму»

    19:42  11 Ноября 2017
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    Россия представит проект легкого авианосца в дополнение к тяжелому «Шторму»

    Москва, 11 ноября. Российские инженеры начали разработку легкого многофункционального авианосца водоизмещением 40 тысяч тонн, сообщил источник в Крыловском государственном научном центре. 

    В декабре текущего года общественности представят макет нового легкого авианосца, который считается дополнением к проекту тяжелого авианосца «Шторм». Известно, что первый в производстве будет в несколько раз дешевле тяжелого авианосца.

    При водоизмещении в 40 тонн новый корабль сможет вместить до 50 единиц техники. Сейчас рассматривается возможность базирования самолетов Су-33 и МиГ-29К и вертолетов Ка-27. Новые авианосцы вероятно будут построены на заводе «Залив» в Керчи — предприятие имеет необходимое оборудование и опытных специалистов, пишет FlotProm.

    Россия представит проект легкого авианосца в дополнение к тяжелому «Шторму»

    Автор: Ирина Селезнева
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    #керчь #авианосец
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