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Политика
КНДР была готова нанести ядерный удар по США
Политика
КНДР была готова нанести ядерный удар по США
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    КНДР была готова нанести ядерный удар по США

    19:21  11 Ноября 2017
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    КНДР была готова нанести ядерный удар по США

    Москва, 11 ноября. Пхеньян был готов нанести ядерный удар по США, о чем говорилось в письме, которое делегация КНДР передала через председателя Совфеда Валентину Матвиенко президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

    «Это письмо было доведено до сведения американской стороны, после чего позиция Вашингтона по КНДР изменилась», — сообщил источник.

    Он также добавил, что северокорейская делегация передала письмо главе государства через спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко во время встречи на полях ассамблеи Межпарламентского союза, которая состоялась в октябре. По словам Матвиенко, делегация КНДР передала «оригинал реакции верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына».

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сша #кндр #письмо
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