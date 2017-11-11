Песков: Путин и Трамп обсуждали Украину на саммите АТЭС

Дананг, 11 ноября. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на полях саммита АТЭС обсуждали ситуацию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Украина произносилась, констатировалось, что ситуация сложная, но детального проговора не было», — заявил Песков.

Он также добавил, что в ходе переговоров президенты обсуждали ситуацию в Сирии. Кроме того, главы государств согласовали заявление по Сирии, в котором подтвердили территориальную целостность и суверенитет страны.

Стоит отметить, Дональд Трамп перед саммитом АТЭС во Вьетнаме неоднократно заявлял о возможной встрече с Владимиром Путиным для обсуждения ключевых вопросов. Трамп заявлял, что Россия может помочь США с КНДР и Сирией, а также говорил о необходимости обсуждения ситуации на Украине.