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Политика
Песков: Путин и Трамп обсуждали Украину на саммите АТЭС
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    Песков: Путин и Трамп обсуждали Украину на саммите АТЭС

    19:08  11 Ноября 2017
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    Песков: Путин и Трамп обсуждали Украину на саммите АТЭС

    Дананг, 11 ноября. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на полях саммита АТЭС обсуждали ситуацию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Украина произносилась, констатировалось, что ситуация сложная, но детального проговора не было», — заявил Песков.

    Он также добавил, что в ходе переговоров президенты обсуждали ситуацию в Сирии. Кроме того, главы государств согласовали заявление по Сирии, в котором подтвердили территориальную целостность и суверенитет страны.

    Стоит отметить, Дональд Трамп перед саммитом АТЭС во Вьетнаме неоднократно заявлял о возможной встрече с Владимиром Путиным для обсуждения ключевых вопросов. Трамп заявлял, что Россия может помочь США с КНДР и Сирией, а также говорил о необходимости обсуждения ситуации на Украине.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сша #украина #трамп
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