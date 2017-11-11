Песков: Плачевное состояние отношений РФ и США требует переговоров

Дананг, 11 ноября. Состояние двусторонних отношений России и США требует контактов Москвы и Вашингтона, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что понимание необходимости общения у сторон есть.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о контактах Москвы и США. Он отметил, что двусторонние отношения находятся в «плачевном состоянии» на фоне растущего кризисного потенциала.

«Есть понимание, что плачевное состояние наших двусторонних отношений, растущий кризисный потенциал и международных отношений, и двусторонних отношений требует общения и переговоров», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, понимание у сторон присутствует и оно было констатировано. Однако пока Песков сказать не может, в какой форме будут реализовываться контакты. Ранее пресс-секретарь рассказал о состоявшихся «множественных контактах» Путина и Трампа во Вьетнаме — на переходах между мероприятиями, на церемонии фотографирования, на обеде.