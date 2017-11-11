Песков: Ситуация вокруг КНДР обязывает РФ и США сотрудничать

Дананг, 11 ноября. Ситуация вокруг КНДР диктует необходимость взаимодействия России и США, но пока сотрудничества в этом направлении нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсуждали ситуацию вокруг КНДР, однако детального обсуждения этой темы не было.

«Вы слышали заявление Путина о том, что ситуация там диктует необходимость взаимодействия и сотрудничества. И сожаление Путина в том, что пока особого сотрудничества здесь констатировать не приходится», — сказал Песков.

Он также добавил, что Трамп рассчитывает на продолжение диалога с Путиным по кризису на Корейском полуострове. В свою очередь Владимир Путин подтвердил необходимость активизации российско-американских контактов, которые пойдут на пользу взаимоотношениям двух стран.