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Политика
КНДР была готова нанести ядерный удар по США
Политика
Песков: Ситуация вокруг КНДР обязывает РФ и США сотрудничать
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    Песков: Ситуация вокруг КНДР обязывает РФ и США сотрудничать

    18:44  11 Ноября 2017
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    Песков: Ситуация вокруг КНДР обязывает РФ и США сотрудничать

    Дананг, 11 ноября. Ситуация вокруг КНДР диктует необходимость взаимодействия России и США, но пока сотрудничества в этом направлении нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсуждали ситуацию вокруг КНДР, однако детального обсуждения этой темы не было.

    «Вы слышали заявление Путина о том, что ситуация там диктует необходимость взаимодействия и сотрудничества. И сожаление Путина в том, что пока особого сотрудничества здесь констатировать не приходится», — сказал Песков.

    Он также добавил, что Трамп рассчитывает на продолжение диалога с Путиным по кризису на Корейском полуострове. В свою очередь Владимир Путин подтвердил необходимость активизации российско-американских контактов, которые пойдут на пользу взаимоотношениям двух стран.

    Автор: Алексей Громов
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