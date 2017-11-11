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Политика
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Путин в беседе с Трампом опроверг информацию о вмешательстве РФ в выборы в США
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    Путин в беседе с Трампом опроверг информацию о вмешательстве РФ в выборы в США

    18:42  11 Ноября 2017
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    Путин в беседе с Трампом опроверг информацию о вмешательстве РФ в выборы в США

    Дананг, 11 ноября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что американский лидер Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным во Вьетнаме поднимал тему «вмешательства РФ» в выборы в США. Глава государства категорически опроверг эту информацию.

    Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи «на ногах» на саммите в Дананге затронули ряд тем, в том числе обвинения России в якобы имевшем место «вмешательстве в выборы». 

    «Трамп действительно поднял тему выборов американских, так называемого вмешательства России, отметив, что эта информация никак не сходит с повестки дня. И он лично поинтересовался, имеет ли это под собой основание», — заявил Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что президент лично заметил — оснований для обвинений России нет. Путин «категорически отверг даже гипотетическую возможность» вмешательства в выборы в США. О голословности обвинений в адрес России заявляли в Кремле, на уровне МИД, в Совфеде, Госдуме. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #трамп #песков
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