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Задержанному по делу о взрыве многоэтажки в Ижевске предъявили обвинение‍
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    Задержанному по делу о взрыве многоэтажки в Ижевске предъявили обвинение‍

    18:21  11 Ноября 2017
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    Задержанному по делу о взрыве многоэтажки в Ижевске предъявили обвинение‍

    Москва, 11 ноября. Следственный комитет России предъявил обвинение Александру Копытову, который был задержан по делу о частичном обрушении жилого дома в Ижевске, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

    Жилец частично обрушевшегося в результате взрыва дома в Ижевске обвиняется в убийстве двух или более лиц, совершенном опасным способом. Следствие ходатайствует о заключении Александра Копытова под стражу. Ранее сообщалось, что правоохранители сомневаются в психической вменяемости задержанного.

    Напомним, взрыв произошел 9 ноября, под завалами погибли семь человек, в том числе два несовершеннолетних. По версии следствия, Копытов причастен к взрыву бытового газа. В Ижевске объявлен траур в связи с погибшими в инциденте, отменены или перенесены на другие даты ряд мероприятий. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #ижевск
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