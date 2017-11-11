Раненного при взрыве мины жителя Донбасса не могли эвакуировать из-за обстрелов ВСУ

Донецк, 11 ноября. Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе запросило украинскую сторону в СЦКК вести режим тишины в районе «серой зоны» между населенным пунктом Александровка и Марьинка, чтобы украинские медики могли эвакуировать пострадавшего от взрыва мины мужчину, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Вечером, 10 ноября, мирный житель поселка Александровка Петровского района подорвался на взрывном устройстве в «серой зоне» — между Александровкой и Марьинкой, ближе к позициям ВСУ.

До сих пор участь мужчины остается неизвестной. Со стороны ДНР провести эвакуационные мероприятия не представляется возможным: мужчина находится в непосредственной близости от позиций ВСУ.

