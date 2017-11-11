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Политика
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Раненного при взрыве мины жителя Донбасса не могли эвакуировать из-за обстрелов ВСУ
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    Раненного при взрыве мины жителя Донбасса не могли эвакуировать из-за обстрелов ВСУ

    18:15  11 Ноября 2017
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    Раненного при взрыве мины жителя Донбасса не могли эвакуировать из-за обстрелов ВСУ

    Донецк, 11 ноября. Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе запросило украинскую сторону в СЦКК вести режим тишины в районе «серой зоны» между населенным пунктом Александровка и Марьинка, чтобы украинские медики могли эвакуировать пострадавшего от взрыва мины мужчину, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Вечером, 10 ноября, мирный житель поселка Александровка Петровского района подорвался на взрывном устройстве в «серой зоне» — между Александровкой и Марьинкой, ближе к позициям ВСУ.

    До сих пор участь мужчины остается неизвестной. Со стороны ДНР провести эвакуационные мероприятия не представляется возможным: мужчина находится в непосредственной близости от позиций ВСУ.
     

    Автор: Анастасия Вальдамирова
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    #днр #всу #донбасс
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