Сирия, 11 ноября. Израиль сбил беспилотник САА в районе Голанских высот в Эль-Кунейтре. Курды освободили из-под стражи ИГИЛовцев в Ракке. Операции ВКС РФ и ВВС Сирии на юге провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии уничтожили военный пикап и ранили многих боевиков «Ан-Нусры»*** в южной части Алеппо; ударили по военным объектам ИГ1 к северу и к югу от Абу Кемаля в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят ИГ северо-восточнее Хамы.

«Исламское государство»: утратило район города Рава Ар-Рамана на севере иракской провинции Аль-Анбар.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжают бои с «Аз-Зинки» близ населенного пункта Кафр Наха в провинции Алеппо.

«Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зинки»: потеряла деревню Ас-Саадия к западу от Алеппо.

«Джейш Магавир Ат-Таура»: задержала террористов ИГ в южной части Хомса.

Курды: амнистировали около 30 ИГИЛовцев в провинции Ракка.

Провинция Алеппо

Не прекращается вооруженное противостояние между боевиками «Хайят Тахрир Аш-Шам» и исламистами «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зинки». Согласно информации новостного портала Breaking News, отряды стоящей во главе «Тахрир Аш-Шам» «Ан-Нусры» выбили радикалов «Аз-Зинки» из деревни Ас-Саадия западнее Алеппо. Бои в районе населенного пункта Кафр Наха все еще продолжаются.

ВКС РФ и сирийские ВВС тем временем нанесли ряд ударов по опорным пунктам боевиков «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 в районе деревень Рамла, Ар-Рашидия и Расм Рль-Кибара, расположенных к западу от шоссе «Дорога жизни» недалеко от ключевого города Ханассер. Как передает военный источник в соцсети Twitter (C_Military1), в результате боевого вылета был уничтожен военный пикап боевиков, оснащенный крупнокалиберной пулеметной установкой, многие исламисты получили ранения.

Провинция Хомс

Как передает Twitter-канал (QalaatAlMudiq), подконтрольный вооруженной оппозиции, проамериканские боевики группировки «Джейш Магавир Ат-Таура» задержали в районе сирийско-иорданской границы нескольких террористов «Исламского государства»1, вероятно, бежавших из зоны боевых действий в Дейр-эз-Зоре через территорию Ирака. Напомним, «Джейш Магавир Ат-Таура» была подготовлена и финансировалась Вашингтоном. В августе США якобы расформировали организацию и намеревались покинуть пограничный пост «Ат-Танф», однако недавно стало известно о том, что американские силы, напротив, начинают строительство новой военной базы. Напомним, США присутствуют на территории САР незаконно, не имея на то разрешения от правительства Сирии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в социальной сети Twitter (khfafesh) сообщает о том, что российские ВКС присоединились к ВВС Сирии и нанесли авиаудары по фортификационным сооружениям и командным пунктам «Исламского государства» к северу и к югу от Абу Кемаля. Информации об итогах боевых вылетов пока не поступало.

Между тем ИГИЛовцы не перестают утверждать, что территории города все еще находятся под контролем боевиков. Более того, дезинформирмацию также активно распространяют оппозиционные информагентства. Так, новостной портал Smart News Agency заявляет о том, что в ходе последних столкновений САА понесла потери в живой силе. Местные активисты опровергают данную информацию.

Провинция Ракка

По данным информационного портала Smart News Agency, Сирийские демократические силы**** (SDF) амнистировали 35 заключенных в провинции Ракка. Некоторые из находившихся под арестом ранее работали на террористов «Исламского государства». Условием освобождения из-под стражи было дальнейшее сотрудничество с «демократической армией». Таким образом, курды вновь доказали, что не гнушаются сотрудничеством с террористической группировкой. Напомним, ранее поступали сообщения о том, что курдские войска захватывают территории, подконтрольные ИГИЛовцам в Дейр-эз-Зоре почти без единого выстрела, посредством тайного сговора с радикалами ИГ.

Провинция Хама

К северо-востоку от административного центра провинции одновременно с борьбой против радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1 правительственные войска и их союзники противостоят террористам «Исламского государства». Как передает информационное агентство Al Masdar News, на стороне Сирийской арабской армии (САА) выступают солдаты формирования «Щит Каламуна», большинство из которых являются бывшими боевиками, урегулировавшими свой правовой статус с сирийским правительством. Напомним, так называемый «Акербатский котел» был зачищен от радикалов ИГ еще в начале октября, однако небольшие группы ИГИЛовцев бежали на север региона, где отбили часть территорий у исламистов «Ан-Нусры» в попытке создать новый анклав в Центральной Сирии. Тем не менее благодаря объединенным усилиям проасадовских войск и российских ВКС на данный момент под контролем ИГ остаются всего три деревни.

Провинция Эль-Кунейтра

Агентство новостей Al Masdar News со ссылкой на заявление представителя формирования Национальные силы обороны****** (NDF), выступающего на стороне Сирийской арабской армии (САА), сообщает, что в районе Голанских высот был сбит беспилотный летательный аппарат САА. Удар по разведывательному дрону был нанесен ракетой Израиля. Беспилотник упал над демилитаризованной зоной на западной окраине города Хадер, где на прошлой неделе прошли ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками «Джебхат Фатх Аш-Шам», поддерживаемыми артиллерией ЦАХАЛ. Израильские СМИ передают, что БПЛА не заходил на территорию Израиля, но был сбит в качестве меры предосторожности.

Ирак

Стало известно, что южный район города Рава Ар-Рамана был полностью зачищен от террористов «Исламского государства» силами «Хашд Аш-Шааби» и армии Ирака. Об этом сообщают иракские телеканалы. Напомним, о начале штурма Равы было объявлено сегодня в первой половине дня. На данный момент сведений о потерях боевиков в живой силе или военной технике не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)