Сборная России проиграла Аргентине в товарищеском матче в Москве

Москва, 11 ноября. Сборная России проиграла команде Аргентины в товарищеском матче в «Лужниках» со счетом 0:1. Победный мяч забил нападающий «Манчестер Сити» Агуэро.

Такой скромный счет не должен вводить в заблуждение — гости владели заметным игровым преимуществом и только несколько сэйвов Игоря Акинфеева позволили не проиграть нашей команде разгромно.

Победный мяч получился спорным — в момент голевой комбинации на Агуэро судья не зафиксировал офсайд.

Следующий матч российская сборная сыграет 14 ноября в Петербурге против сборной Испании.