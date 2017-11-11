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Политика
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Политика
Песков рассказал о «множественных контактах» Путина и Трампа на саммите АТЭС
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    Песков рассказал о «множественных контактах» Путина и Трампа на саммите АТЭС

    18:29  11 Ноября 2017
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    Песков рассказал о «множественных контактах» Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Дананг, 11 ноября. Отсутствие полноформатной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа компенсировалось большим количеством контактов на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Отсутствие полноформатной встречи компенсировалось множественными контактами на полях саммита АТЭС. Было несколько ретритов, был обед, на переходах, перед ретритами, после ретритов они имели возможность кратко обменяться мнениями, что они и сделали», — сказал Песков.

    Он также добавил, что в ходе переговоров президенты обсудили ситуацию в Сирии и на Украине. Кроме того, главы государств согласовали заявление по Сирии, в котором подтвердили территориальную целостность и суверенитет страны.

    Автор: Алексей Громов
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