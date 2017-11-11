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    Главные новости 11 ноября

    18:27  11 Ноября 2017
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    Главные новости 11 ноября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 11 ноября.

    В Южной Корее суд санкционировал арест бывшего главы Минобороны страны Ким Кван Чжина. Бывший министр обороны арестован в Южной Корее.

    Россия и США будут поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности Вооруженных сил США и России. Об этом лидеры двух государств Владимир Путин и Дональд Трамп договорились в четверг. Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии.

    Тела двух погибших обнаружили в гаражах Первомайского района в Новосибирске. Жители Новосибирска нашли два трупа в гаражах.

    В Петербурге вызвало бурную реакцию выступление на митинге в защиту образования телеведущей Ксении Собчак, ранее объявившей о намерении участвовать в выборах президента РФ. Приехавшую в Петербург Собчак освистали на митинге.

    Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием грузового транспорта и двух легковушек произошло в Оренбурге. Тройное ДТП в Оренбурге: иномарка влетела в грузовик от удара отечественного авто.

    В Эр-Рияде 22-23 ноября состоится форум, который посетят порядка 150 представителей оппозиции Сирии, заявил  член московской платформы оппозиции САР Нимрод Сулейман. Саудовская Аравия примет около 150 оппозиционеров Сирии на форуме в Эр-Рияде.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что договоренности США и России по Сирии позволят спасти большое число жизней. Трамп: Договоренности США и России по Сирии позволят спасти огромное число жизней.

    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ упал в яму во время игры в гольф с президентом США Дональдом Трампом. Абэ упал в яму во время игры в гольф с Трампом.

    Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 активизировались в Эль-Кунейтре при поддержке Израиля. Сирийская армия устанавливает контроль над Абу-Кемалем. Российские саперы и журналисты пострадали от взрыва фугаса ИГ1 (запрещено в РФ) в Дейр-эз-Зоре. Сирия итоги недели 5–11 ноября: вмешательство Израиля в Эль-Кунейтре, штурм Абу-Кемаля.

    Российский телеведущий Максим Галкин рассказал о своей последней встрече с сатириком и писателем Михаилом Задорновым, который умер накануне в возрасте 69 лет от тяжелого онкологического заболевания. Мы шутили и общались: Галкин рассказал о последней встрече с Задорновым.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #сша #сирия #иг #трамп #игил #дейр-эз-зор #задорнов #собчак #галкин #абу-кемаль
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