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Путин заявлением по Сирии подтвердил готовность к диалогу с США — Клинцевич
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    Путин заявлением по Сирии подтвердил готовность к диалогу с США — Клинцевич

    20:00  11 Ноября 2017
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    Путин заявлением по Сирии подтвердил готовность к диалогу с США — Клинцевич

    Москва, 11 ноября. Совместное заявление президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по Сирии подтверждает готовность России выстраивать нормальные отношения с США, считает сенатор Франц Клинцевич. 

    Представитель комитета Совфеда по обороне и безопасности  Франц Клинцевич считает, что совместное заявление Путина и Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме означает готовность Москвы выстраивать нормальные отношения с Вашингтоном. 

    «Что касается России, то мы в очередной раз, причем предельно корректно, подтвердили свою готовность выстраивать нормальные отношения с США», — отметил сенатор.

    По словам российского парламентария, Россия «не обрубает концы», а оставляет пространство «для встречного движения». Этим принципом руководствуется российская сторона в международных отношениях.

    Также Путин и Трамп объявили о пролонгации прежних соглашений по Сирии. Клинцевич отметил, что этот максимум, на который мог пойти американский лидер с учетом внутриполитической ситуации в его стране.

    Путин заявлением по Сирии подтвердил готовность к диалогу с США — Клинцевич

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #сша #трамп #клинцевич
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