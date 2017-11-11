Путин заявлением по Сирии подтвердил готовность к диалогу с США — Клинцевич

Москва, 11 ноября. Совместное заявление президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по Сирии подтверждает готовность России выстраивать нормальные отношения с США, считает сенатор Франц Клинцевич.

Представитель комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что совместное заявление Путина и Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме означает готовность Москвы выстраивать нормальные отношения с Вашингтоном.

«Что касается России, то мы в очередной раз, причем предельно корректно, подтвердили свою готовность выстраивать нормальные отношения с США», — отметил сенатор.

По словам российского парламентария, Россия «не обрубает концы», а оставляет пространство «для встречного движения». Этим принципом руководствуется российская сторона в международных отношениях.

Также Путин и Трамп объявили о пролонгации прежних соглашений по Сирии. Клинцевич отметил, что этот максимум, на который мог пойти американский лидер с учетом внутриполитической ситуации в его стране.