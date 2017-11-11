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Сирия на грани новой гражданской войны: повторят ли курды судьбу Иракского Курдистана
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    Сирия на грани новой гражданской войны: повторят ли курды судьбу Иракского Курдистана

    18:29  11 Ноября 2017
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    Повторят ли сирийские курды судьбу Иракского Курдистана

    Последний ключевой оплот террористов «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) в САР — Абу Кемаль — в ближайшее время, как ожидается, перейдет под полный контроль правительственной Сирийской арабской армии (САА). Многие военные источники предполагают, что остальные территории на юге провинции Дейр эз-Зор в ближайшее время распределятся между правительственными войсками и проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) по Евфрату.

    Однако как в такой ситуации будут складываться взаимоотношения между официальным Дамаском и курдами? Обстановка в районах соприкосновения их позиций достаточно напряжена. Более того, ранее уже отмечались вооруженные стычки между военнослужащими САА и бойцами SDF. Возможно ли, что крупнейшие нефтяные поля на восточном берегу реки, захваченные курдами, станут последней каплей, и армия САР выдвинет войска в наступление на позиции Сирийских демократических сил? Повторится ли, в той или иной форме, тот сценарий, который был реализован в Ираке после проведения референдума 25 сентября, в Сирии? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Наш собеседник — политолог, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев — уверен, что даже после того, как отряды ИГИЛ1 будут полностью выдавлены из Дейр эз-Зора, в этом регионе будет сохраняться напряженная обстановка.

    «Распределение территорий в этой провинции в ближайшем будущем будет оставаться предметом споров и соперничества. Противостояние не исключено, и расстановка сил, а также разделение контроля над отдельными районами между двумя сторонами станет очень острым вопросом. Соперничество между сирийскими и просирийскими силами в лице «Хезболлы» и отрядов КСИР с одной стороны и проамериканской коалицией, состоящей, прежде всего, из курдско-арабских отрядов SDF и помогающих им военных советников США, с другой, очевидно, продолжится. Однако предугадать ход его дальнейшего развития пока довольно сложно. К сожалению, не исключена дальнейшая инфильтрация в ряды SDF боевиков терпящих неудачи террористических группировок».

    Бойцы SDF в Ракке

    Но все же стоит отметить, что правительство САР имеет веские основания для того, чтобы запустить полномасштабную кампанию против «Демократических сил». Эксперт напомнил о том, что в рамках своей операции против «Исламского государства» курдские формирования, ведомые Соединенными Штатами, зашли далеко за границы тех районов арабской республики, где исторически проживали курды, после чего они заявили, что не намерены передавать контроль над территориями законным властям страны. При этом пребывание курдских отрядов в районах, где проживает преимущественно арабское население, провоцирует эскалацию этноконфессиональных раздоров в регионе, как это было в Ракке. Об этом эксперт ранее уже заявлял в интервью ФАН.

    Кроме того, подразделения SDF заняли крупнейшие нефтегазовые поля, в том числе месторождения на левом берегу Евфрата в провинции Дейр эз-Зор, тем самым поставив возможность восстановления экономики САР под угрозу. Несмотря на это, правительственная армия Сирии в настоящий момент не располагает достаточными ресурсами для того, чтобы дать отпор курдам, считает Андрей Арешев.

    «При помощи американцев курды смогли сделать значительное территориальное приращение на восточном берегу Евфрата. Судя по высказываниям официального Дамаска, это вызывает серьезную обеспокоенность у сирийских властей. Однако в ближайшем будущем масштабная военная операция САА против «Демократических сил» вряд ли возможна, поскольку правительственные войска сейчас не имеют нужных для этого сил и военно-технических ресурсов. Мне представляется, что в ближайшее время упор будет сделан на переговорах с курдами. В частности, по сведениям турецких источников, с курдскими лидерами из «Партии Демократического Союза» встречался спецпредставитель Башара Асада Али Мамлюк».

    Иракский Курдистан

    Возможно, что мирный диалог между сторонами принесет плоды, и сторонам все же удастся найти компромисс. Если курды будут мыслить стратегически и учтут нынешнюю ситуацию в Ираке, то они будут вынуждены пойти на урегулирование с официальными властями САР, отмечает собеседник ФАН.

    «Судьба Иракского Курдистана должна склонить сирийских курдов к тому, чтобы все-таки прийти к выработке общей позиции с официальным Дамаском, потому что ситуация в будущем может серьезно поменяться. Да, сейчас они располагают значительной военной поддержкой со стороны США, однако все может перемениться. Не исключена такая ситуация, при которой контролируемые курдами территории окажутся в оперативном окружении, и положение их значительно ухудшится».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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