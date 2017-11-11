Азаров объяснил, почему Украина стала самой бедной страной в Европе

Москва, 11 ноября. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров объяснил причины резкого падения экономики Украины. По его словам, соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом является главной причиной роста цен на продовольствие и тарифов ЖКХ в стране.

«Продажные СМИ сумели обмануть граждан Украины и внушить им надежду на то, что подписание «Соглашения об ассоциации с ЕС» – это все равно, что вступление Украины в ЕС, а дальше «посыпятся деньги», все станут богатыми», — написал Азаров на своей странице в Facebook.

Прошло четыре года с момента ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, но украинцы не стали жить лучше. Многие потеряли работу, а цены на продовольствие поднялись в несколько раз. Тарифы на услуги ЖКХ значительно выросли и в будущем продолжат подниматься.

Азаров напомнил, что в такой же ситуации оказалась Молдавия, власти которой подписали соглашение об ассоциации с ЕС еще в 2009 году. В результате ратификации данного соглашения Украина и Молдавия стали самыми бедными странами в Европе.