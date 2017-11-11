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Шойгу: ВКС РФ помогли взять последний оплот террористов ИГ в Сирии
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    Шойгу: ВКС РФ помогли взять последний оплот террористов ИГ в Сирии

    16:49  11 Ноября 2017
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    Шойгу: ВКС РФ помогли взять последний оплот террористов ИГ в Сирии

    Москва, 11 ноября. Правительственные силы Сирии при поддержке ВКС РФ взяли последний оплот террористов Абу-Кемаль. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

    По его словам, город Абу-Кемаль, который оставался последним оплотом террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ), взят сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС РФ. Большая часть террористов была уничтожена в ходе операции, остальная часть переправились через реку Евфрат, и отправилась на север.

    «Надеюсь, там их встретят достойно», — отметил Шойгу.

    Он также поздравил сирийских военных с успешных завершением операции, которая длилась более четырех дней. Стоит отметить, что входе операции ВКС РФ нанесли серию ударов по позициям боевиков в районе Абу-Кемаля.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #вкс рф #шойгу #абу-кемаль
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