Шойгу: ВКС РФ помогли взять последний оплот террористов ИГ в Сирии

Москва, 11 ноября. Правительственные силы Сирии при поддержке ВКС РФ взяли последний оплот террористов Абу-Кемаль. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, город Абу-Кемаль, который оставался последним оплотом террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ), взят сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС РФ. Большая часть террористов была уничтожена в ходе операции, остальная часть переправились через реку Евфрат, и отправилась на север.

«Надеюсь, там их встретят достойно», — отметил Шойгу.

Он также поздравил сирийских военных с успешных завершением операции, которая длилась более четырех дней. Стоит отметить, что входе операции ВКС РФ нанесли серию ударов по позициям боевиков в районе Абу-Кемаля.

1 Организация запрещена на территории РФ.