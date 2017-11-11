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В Госдуме ответили на предложение прекратить транспортное сообщение между РФ и Украиной
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    В Госдуме ответили на предложение прекратить транспортное сообщение между РФ и Украиной

    16:49  11 Ноября 2017  /обновлено: 16:51  11 Ноября 2017
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    В Госдуме ответили на предложение прекратить транспортное сообщение между РФ и Украиной

    Москва, 11 ноября. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал «фантастической» идею прекратить транспортное сообщение между Россией и Украиной, предложенную представителем президента Украины в Крыму Борисом Бабиным.

    По мнению парламентария, полпред Порошенко предоставил некомпетентные сведения о жизни крымчан после присоединения к России, так как никогда не был на полуострове. Бальбек добавил, что деятельность Бабина вряд ли окажет влияние на Крым и его жителей.

    Напомним, представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин выступил за полное прекращение транспортного сообщения с Россией, чтобы предотвратить задержания граждан Украины в России для дальнейшего обмена их на пленных.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #украина #крым #бальбек #бабин
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