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Новости Сирии
Алеппо: армия Сирии отбила у боевиков «Джебхат ан-Нусры» поселок Аль-Рашидия
Новости Сирии
Алеппо: армия Сирии отбила у боевиков «Джебхат ан-Нусры» поселок Аль-Рашидия
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    Алеппо: армия Сирии отбила у боевиков «Джебхат ан-Нусры» поселок Аль-Рашидия

    16:31  11 Ноября 2017
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    Алеппо: армия Сирии отбила у боевиков «Джебхат ан-Нусры» поселок Аль-Рашидия

    Дамаск, 11 ноября. Армия Сирии совместно с силами союзников восстановили контроль над населенным пунктом Ар-Рашидия на юго-востоке провинции Алеппо. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.

    По данным агентства, правительственные силы Сирии выбили боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) из поселка Ар-Рашидия, в результате чего террористы понесли существенный урон в живой силе и вооружении.

    В настоящее время саперы осуществляют разминирование населенного пункта. В свою очередь штурмовые подразделения правительственных сил продолжают наступательную операцию на позиции «Джебхат ан-Нусры» между провинциями Алеппо и Хама. Накануне сирийская армия выбила боевиков из населенного пункта Блель, который расположен на северо-востоке провинции Хама.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #террористы #хама #джебхат ан-нусра #ар-рашидия
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