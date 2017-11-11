Алеппо: армия Сирии отбила у боевиков «Джебхат ан-Нусры» поселок Аль-Рашидия

Дамаск, 11 ноября. Армия Сирии совместно с силами союзников восстановили контроль над населенным пунктом Ар-Рашидия на юго-востоке провинции Алеппо. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.

По данным агентства, правительственные силы Сирии выбили боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) из поселка Ар-Рашидия, в результате чего террористы понесли существенный урон в живой силе и вооружении.

В настоящее время саперы осуществляют разминирование населенного пункта. В свою очередь штурмовые подразделения правительственных сил продолжают наступательную операцию на позиции «Джебхат ан-Нусры» между провинциями Алеппо и Хама. Накануне сирийская армия выбила боевиков из населенного пункта Блель, который расположен на северо-востоке провинции Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.