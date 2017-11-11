Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Сборная России проиграла Аргентине в товарищеском матче в Москве
Общество
Приехавшую в Петербург Собчак освистали на митинге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Приехавшую в Петербург Собчак освистали на митинге

    16:35  11 Ноября 2017
    60

    Приехавшую в Петербург Собчак освистали на митинге

    Санкт-Петербург, 11 ноября. В Петербурге вызвало бурную реакцию выступление на митинге в защиту образования телеведущей Ксении Собчак, ранее объявившей о намерении участвовать в выборах президента РФ. Так, многие из присутствующих у Финляндского вокзала освистали журналистку, выкрикивая «Позор» и «Уходи».

    В субботу днем Собчак приняла участие в митинге «Петербург за образование и науку», выступив перед молодежью и студентами. При этом присутствующие, прибегая к оскорблениям, со свистом попросили телеведущую покинуть сцену. На это Собчак заявила, что не станет обращать внимания на провокации.

    «У нас свобода высказываний, и я сказала то, что посчитала важным, — сказала она, комментируя инцидент.  — Это была намеренная провокация, мы о ней знали, была утечка об этом. Но все равно приехали, потому что я не боюсь провокаций».

    Отметим, что в ходе митинга Собчак заявила, что ни в коем случае нельзя допустить закрытия Европейского университета.

    Напомним, накануне Собчак потребовала от Международного олимпийского комитета прекратить дискриминацию российских спортсменов. 

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #собчак
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

        В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

        15:53   11 Ноября 2017
        49
        Путин ответил на вопрос о своем выдвижении на новый президентский срок

        Путин ответил на вопрос о своем выдвижении на новый президентский срок

        13:47   11 Ноября 2017
        34
        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        10:19   11 Ноября 2017
        60
        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        9:02   11 Ноября 2017
        47