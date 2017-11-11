Приехавшую в Петербург Собчак освистали на митинге

Санкт-Петербург, 11 ноября. В Петербурге вызвало бурную реакцию выступление на митинге в защиту образования телеведущей Ксении Собчак, ранее объявившей о намерении участвовать в выборах президента РФ. Так, многие из присутствующих у Финляндского вокзала освистали журналистку, выкрикивая «Позор» и «Уходи».

В субботу днем Собчак приняла участие в митинге «Петербург за образование и науку», выступив перед молодежью и студентами. При этом присутствующие, прибегая к оскорблениям, со свистом попросили телеведущую покинуть сцену. На это Собчак заявила, что не станет обращать внимания на провокации.

«У нас свобода высказываний, и я сказала то, что посчитала важным, — сказала она, комментируя инцидент. — Это была намеренная провокация, мы о ней знали, была утечка об этом. Но все равно приехали, потому что я не боюсь провокаций».

Отметим, что в ходе митинга Собчак заявила, что ни в коем случае нельзя допустить закрытия Европейского университета.

Напомним, накануне Собчак потребовала от Международного олимпийского комитета прекратить дискриминацию российских спортсменов.