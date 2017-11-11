Сирия хочет сотрудничать с Югрой в области нефтедобычи и медицины

Ханты-Мансийск, 11 ноября. Депутаты парламента Сирии заявили от готовности к сотрудничеству с Югрой в ряде отраслей, в том числе в добыче нефти и газа, медицине.

Сирийская делегация прибыла в Ханты-Мансийск, где встретилась с губернатором Натальей Комаровой.

«Я полагаю, что Сирийскую Арабскую Республику и Югру связывают также перспективы, касающиеся экономического развития», — сказала глава региона.

Комарова добавила, что Югра известна как лидер в области нефтегазодобычи, что может быть полезным для Сирии в процессе возвращения к мирной жизни.

«С Югрой нам особенно интересно поработать по направлениям нефтегазодобычи и медицины. Нас также привлек ваш форум, полезно стать его участниками, учитывая обстановку на мировой арене», — сказал сирийский парламентарий Усама Мустафа.

Глава делегации Сирии поблагодарил Россию и подчеркнул, что в САР готовы к сотрудничеству, поскольку страна нуждается в экономическом возрождении. Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Путин отметил необходимость создания условий для политического урегулирования ситуации в Сирии.