ДНР: СБУ удерживает десятки женщин из Донбасса по сфабрикованным делам

Донецк, 11 ноября. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что служба безопасности Украины похитила около 40 жительниц Донбасса, обвинения против которых были сфабрикованы.

«Сотрудники службы безопасности Украины начали похищать женщин Донбасса, не имеющих никакого отношения к конфликту. Хочу отметить, что на запросы родных и близких спецслужбы Украины не отвечают, пока не получают признание задержанных», — сказала Морозова в комментарии РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время СБУ удерживает около 40 женщин, обвиняя их в преступлениях, которые они не совершали.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал организацию обратить внимание на действия украинских силовиков на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, украинские военнослужащие берут мирных жителей в заложники, после чего требуют у родственников выкуп.