Война и мир на Индокитайском полуострове: в Москве проходит уникальная выставка. ФАН-ТВ

В Доме Российского исторического общества проходит выставка «Революция 1917 года в России и освободительная борьба народов Вьетнама. Война и мир на Индокитайском полуострове в первой половине 1950-х годов». Десяток плакатов, больше 150 архивных документов и фотографий деятелей вьетнамского национально-освободительного движения рассказывают о военной и духовной мобилизации сил народа в самые судьбоносные годы для страны. Среди них — редкие снимки первого президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина.

«Это юный Хо Ши Мин, тогда он имел другое имя, у него было до ста псевдонимов. Он учился в школе, имеющей определенный религиозный уклон, это было еще до приезда в Россию. Здесь ему примерно где-то лет 15. Когда Хо Ши Мин уже после августовской революции 1945 года был лидером своей страны, у нас отношения наладились дипломатические далеко не сразу. Это был его уже второй, неофициальный визит в СССР в качестве президента. Обращается он к Сталину: «Дорогой, любимый товарищ Сталин». Понимаете? Это совершенно удивительно, конечно. Он ему рассказывает о том, как борется вьетнамский народ. Дипломаты, мы привыкли говорить, что дипломатия — это умение молчать. Но в действительности дипломатия — это умение говорить там и тогда, когда это нужно. Хо Ши Мин понимал, что личные качества лидера — это одно, но фундаментальное значение государственных отношений, и вообще роли больших крупных держав — это совершено другое», — рассказывает Ольга Шашкова, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории, кандидат исторических наук..

Один из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века начался 63 года назад. 8 лет самоотверженного сопротивления французскому военному вмешательству при поддержке США завершились победой Северного Вьетнама. Страна обрела долгожданную независимость под эгидой Коммунистической партии.

Начальник Государственного Управления по делопроизводству и архивному делу министерства внутренних дел Вьетнама Данг Тхань Тунг рассказал корреспонденту ФАН-ТВ о том, какое значение вьетнамцы придают своим взаимоотношениям с Россией.

«Президент Хо Ши Мин узнал, что это единственный путь к свободе и независимости Вьетнама, и взял социалистический путь для революции Вьетнама. И как итог пути Великой октябрьской революции в России, родилась первая социалистическая страна на Индокитайском полуострове. Пути развития не только России, США, но и других стран, можно сделать через только один путь — путь сотрудничества, путь взаимоотношений и взаимодействия. Поддерживаем все стремления России к этому расцветающему будущему», — подчеркнул он.

По документам и фотографиям можно оценить совместный путь, пройденный двумя странами на протяжении десятков лет: от Октябрьской революции 1917 года, первых контактов вьетнамских борцов за независимость с политическими деятелями РСФСР и СССР — вплоть до середины 1950-х гг.

«США и тогда играли очень деструктивную роль, они часто выступали против всех предложений вьетнамской стороны. Но самый главный элемент успеха этого Женевского совещания — это то, что в тот период СССР и КНР действовали сообща, как две братских страны. И они все время учитывали позицию правительства ДРВ, втроем встречались и принимали совместные решения, как дальше действовать, как давить на западных партнеров», — отмечает Евгений Кобелев, первый заместитель председателя Общества Российско-Вьетнамской дружбы, ведущий научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего Востока Российской Академии наук.

На выставке презентовали первый совместный научный труд российских и вьетнамских историков — сборник документов, посвященный Индокитайскому урегулированию и Женевской конференции. Над книгой работал целый ряд специалистов федеральных архивов России и Вьетнама. О главной ценности этого издания корреспонденту ФАН рассказала директор Историко-документального департамента МИД России, Надежда Баринова.

«Женевская конференция, ее урегулирование вопросов об Индокитае дает наглядный урок того, как следует и как нужно решать сложные, кризисные ситуации в мире. Потому что эти ситуации, к сожалению, и в нынешние времена не исключение, они с изрядной частотой повторяются. Только стол переговоров. Мы не видим другого пути решения острых ситуаций международных отношений. Только переговоры, только поиск совместных компромиссов. Только так и никак иначе» — заключила она.

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