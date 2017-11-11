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Новости Сирии
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Мирный житель ДНР подорвался на взрывном устройстве на окраине Донецка
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    Мирный житель ДНР подорвался на взрывном устройстве на окраине Донецка

    15:51  11 Ноября 2017
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    Мирный житель ДНР подорвался на взрывном устройстве на окраине Донецка

    Донецк, 11 ноября. Мирный житель ДНР пострадал при подрыве на взрывном устройстве в «серой зоне» неподалеку от поселка Александровка, который расположен на окраине Петровского района Донецка. Об этом сообщил глава администрации поселка Александровка Константин Чалый.

    По его словам, мирный житель ДНР подорвался на неизвестном взрывном устройстве в «серой зоне» между поселками Алекснадровка и Марьинка, который находится под контролем украинских силовиков

    «По предварительной информации, у него травма ноги. Этот инцидент произошел накануне вечером, утром мужчину обнаружили местные жители. Эвакуировать раненого сейчас нет возможности, потому что украинские силовики ведут по этой местности снайперский огонь», — сказал Чалый в комментарии «донецкому агентству новостей».

    Он также добавил, что в настоящее время власти Донецкой народной республики делают все возможное, чтобы как можно скорее эвакуировать пострадавшего.

    Напомним, 5 ноября подразделения вооруженных сил Украины нанесли массированный артиллерийский удар по западным окраинам Донецка. В результате обстрела погиб ребенок, еще двое получили ранения, передает URA.RU.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #всу #донбасс #донецк #александровка #мирный житель
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